Горят торфяники: на трассе Омск - Тюмень из-за сильного задымления ввели реверсивное движение транспорта

Пока подтверждения от минприроды Омской области о горящих торфяниках не поступало. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

4 августа из-за горящих торфяников на трассе Омск-Тюмень ввели реверсивное движение автотранспорта. Такое решение приняло руководство «Сибуправтодора», о чем сообщает пресс-служба организации. Один из очевидцев снял задымление на видео. Дорога, действительно, в дыму, соседней полосы совсем не видно.

- На дороге в Крутинском районе нужно быть предельно осторожным – её заволокло дымом. Видимость на участке Р-402-433-437 км снизилась до 50 метров, - такими словами сопроводил свое видео очевидец.

Всех автомобилистов, которые двигаются в том или ином направлении на этом участке, просят быть крайне внимательными и соблюдать дистанцию.

При явном задымлении дороги о природных пожарах в где-то поблизости не сообщалось. Вскоре официальное заявление обещало омское минприроды.

Некоторые водители отмечают, что в прошлом году здесь была та же картина, и поначалу также грешили на торфяники. Но выяснилось, что задымления никакого не было: видимость много ухудшилась всего лишь из-за сильного тумана. Образование тумана характерно для августа и начала сентября, когда увеличивается разрыв перепадов температур, и температура днем высокая, а ночью резко понижается.