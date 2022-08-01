Жильцов омской двухэтажки с обвалившимся потолком пока и не думают расселять

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В выходные после обильных дождей жильцы дома по улице 2-я Совхозная, 78 Б в Омске пожаловались на обвалившийся потолок. Несчастные омичи, которые живут в этом доме, ждут своего расселения, потому что дом давно признан аварийным. Но, вопреки всем ожиданиям, в программу расселения дом не входит.

- В феврале 2017 дом признан аварийным. В программу не вошёл. В доме всего 8 квартир: 1 муниципальная (живут без правоустанавливающих документов), 4 - свободные от проживания (ключи передали в ЦСХИ в 2018 году). Остальные - в собственности граждан. В рамках действующей региональной адресной программы Омской области подлежат расселению аварийные дома, признанные таковыми с 01.01.2012 по 01.01.2017. Указанный дом в рамках данной программы расселению не подлежит, сообщили в пресс-службе мэрии.

Отчитались о проделанной работе и сотрудники УК «Жилищник-3», они еще вчера приступили к разбору завала на втором этаже в нежилом помещении.

- Угрозы обрушения потолка первого этажа, по словам специалистов, в настоящий момент нет, - пояснили сотрудники управляющей организации.

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