Обвалился потолок: в Омске после ливня потолок второго этажа рухнул на потолок первого

Фото: группа ВКонтакте «ЧП Омск».

Омичи пожаловались на коммунальную аварию, которая случилась с ними из-за сильных ливней последних дней.

Фото: группа ВКонтакте «ЧП Омск».

После очередного дождя потолок в двухэтажке по улице 2-я Совхозная, 78 Б со второго этажа переместился на потолок первого. Дом признан аварийным, но не расселен - здесь до сих пор есть жильцы.

Фото: группа ВКонтакте «ЧП Омск».

- Люди боятся жить в таком доме, - говорится в публичной жалобе с фотографиями, которую разместили жильцы в группе «ЧП Омск».

Фото: группа ВКонтакте «ЧП Омск».

В ответ в комментариях к жалобе другие омичи или посочувствовали несчастным владельцам квартир этого аварийного здания, или традиционно критиковали власти. О пострадавших информации нет.