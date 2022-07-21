Омская духовная семинария: священник должен быть готов отдать себя людям

Ректор Омской духовной семинарии, кандидат исторических наук, доцент кафедры теологии и философии и мировых культур ОмГУ, ключарь кафедрального собора Успения Божьей матери, настоятель Николо-Игнатьевского храма Омской области, протоирей Василий Вивчар.

Между тем в Омске уже много лет работает такое образовательное учреждение.

О том, как происходит обучение будущих священников и духовных лиц, почему их будущая работа так важна для каждого православного человека, мы поговорили с ректором Омской духовной семинарии, кандидатом исторических наук, доцентом кафедры теологии и философии и мировых культур ОмГУ, ключарем кафедрального собора Успения Божьей матери, настоятелем Николо-Игнатьевского храма Омской области, протоиреем Василием (Вивчар) и протоиереем Дмитрием (Олиховым) - кандидатом богословия, кандидатом исторических наук,настоятелем Храма святого Иоанна Предтечи г. Омска.

Протоиерей Дмитрий (Олихов) - кандидат богословия, кандидат исторических наук, настоятель Храма святого Иоанна Предтечи г. Омска.

- Отец Василий, что приводит людей к поступлению в семинарию?

- К нам приходят разные ребята: и те, которые недавно пришли в веру, и те, которые в детстве были крещены и выросли в верующей семье, имеют опыт воскресной школы. Бывают и случайные люди, которые случайно услышали, что есть семинария, - рассказывает отец Василий. - В последние годы наметилась тенденция - все чаще к нам приходят люди зрелые, в возрасте ближе к 30 годам. К сожалению, у нас, как и в других семинариях, очень мало ребят, которые идут из семей священников. Я бы объяснил это тем, что дети, которые растут в семье священника, с детства видят, как тяжел труд, который несет их отец. Не каждый готов это служение повторить.

- Абитуриенты нашей семинарии, несомненно, верующие люди, но степень их духовной зрелости разная, - продолжает тему отец Дмитрий. - Есть те, кто поступает сразу после школы, есть те, кто после армии, есть люди с высшим образованием. В любом случае это те люди, которые хотят служить Богу и святой церкви. Ведь семинария - это не институт, куда люди приходят только за знаниями. Это - специфическое, специальное закрытое духовное учебное заведение главная цель которого - подготовить священнослужителя.

Кстати, наши собеседники пришли в священнослужение уже будучи зрелыми людьми, имея за плечами опыт светского образования. Отец Василий с детства мечтал стать священником, но обстоятельства сложились так, что он, в свое время успешно поступив на юрфак ОмГУ, все-таки выбрал специальность «Теология мировых культур», окончил бакалавриат по ней и только потом поступил в семинарию. Та же история была и у отца Дмитрия, который, получив экономическое образование в светском вузе, все-таки выбрал в итоге духовную стезю.

Как происходит обучение в семинарии

- Как живет и учится студент духовной семинарии? Насколько его образ жизни отличается от образа жизни светского студента?

- Жизнь в семинарии - это в любом случае студенческая жизнь, и она разнообразна, - рассказывает отец Василий. - Семинария - это образовательное учреждение закрытого типа, где люди во время учебного года и до его окончания находятся круглосуточно. Женатым студентам позволительно ночевать дома. Остальные ночуют в семинарии независимо от того, омичи они или нет. Круг изучаемых предметов обширен. Это и те, которые предусмотрены образовательным стандартом «теология»: русский язык, иностранный, физкультура, - и специализированные: древнегреческий язык, латынь, богословие во всех аспектах (догматика, нравственное богословие, сравнительное богословие), исторические дисциплины. То есть человек получает хорошее классическое гуманитарное образование.

- Чем же отличается образование в духовной семинарии от светского? Ведь, например, в ОмГУ также есть специальность «теология».

- В светских вузах люди просто получают знания, а в духовной семинарии они буквально живут в том, что изучают, - поясняет отец Василий. - Наши семинаристы не только учатся, но выполняют молитвенные правила, присутствуют на службах. Происходит эффект, который можно сравнить с тренировками спортсменов, которые постоянно накачивают свои мышцы. Семинаристы тоже должны накачать «мышцы», но не физические, а духовные, нравственные. В итоге получается, что у выпускников семинарии этот уровень выше, чем у сверстников.

- Процесс обучения в семинарии тесно связан с воспитанием, - говорит отец Дмитрий. - Наша задача - не просто дать знания, но подготовить человека к священному служению. А это серьезный вопрос. Духовные начала находятся в основе наших мыслей и поступков. Духовно-нравственные принципы и нормы для человека являются правилам поведения в любой жизненной ситуации. Православие всегда играло и сегодня продолжает играть исключительную, часто определяющую роль в становлении, развитии и сохранении российской государственности.

Обучаясь в духовной семинарии, студенты активно участвуют в работе всех отделов Омской епархии. Это и активное сотрудничество с молодежной организацией «Рука помощи», которая приходит на помощь разным людям, оказавшимся в трудной ситуации: больным хосписов, многодетным семьям, другим нуждающимся в помощи и утешении. Кроме того, это и добрые дела на благо всех омичей и жизни города. Например, высадка деревьев аллеи медиков на территории ГК БСМП № 1.

Как поступить в духовную семинарию

Собеседование с абитуриентами в Омскую духовную семинарию

Для поступающих в Омскую семинарию на очное отделение действует возрастной ценз - 35 лет. При этом будущий семинарист должен не иметь канонических препятствий для будущего принятия сана. Например, женат первым браком. Также необходимо пройти медицинское освидетельствование.

В Омской духовной семинарии действует несколько направлений подготовки, и они традиционны для таких учебных заведений. Первое - теология. На него поступают молодые люди, сдавшие ЕГЭ по русскому языку и истории. Они также проходят внутреннее испытание, связанное с определением уровня церковности, а потом и финальное собеседование, которое проходит под председательствованием митрополита Омского и Таврического Владимира. Это достаточно строгое и ответственное испытание, которое проходят не все.

- Бывают случаи, когда ребята сдавали экзамены, а собеседования не проходили, - говорит отец Василий. - Потому что на собеседовании священники, прослужившие не один десяток лет, имеющие большой жизненный и профессиональный опыт, выясняют, насколько готов человек посвятить себя служению Богу, искренен ли он или лукавит. Быть может, ему надо дать еще время, чтобы подготовиться.

Второе направление - подготовка служителей и персонала религиозных организаций. Это направление дублирует подготовку теологов, но на него не требуется ЕГЭ. По его окончании человек получает диплом «специалист религиозной организации».

Третье направление - подготовка иконописцев, которое существует с 2015 года. Сюда приглашают для поступления выпускников и выпускниц художественных школ. В то же время здесь учатся люди разных возрастов - как недавние выпускники школ, так и зрелые люди, имеющие художественное образование. В наше время иконопись - это очень востребованная специальность. В России храмостроительство идет широко, а значит, всегда есть необходимость расписывать храмы. Кроме того, необходимо постоянно пополнять иконный фонд, и потому люди этой профессии никогда не останутся без работы. Тем более, что уровень их подготовки высок - в Омской духовной семинарии преподают специалисты и с научными степенями, и с опытом работы как в художественном изображении, так и иконописи, которые «имеют за плечами не один иконостас».

Кто учит семинаристов

Кстати говоря, уровень преподавательского состава в Омской духовной семинарии очень высок.

- Преподавательский состав у нас характерен тем, что в нем сочетаются как светские преподаватели, так и те, кто находится в духовном сане, - считает отец Василий. – Святейший Патриарх поставил задачу перед духовными семинариями - мы должны давать качественное образование. Для этого требуется определенный уровень преподавателей - людей, которые имеют ученую степень. У нас в семинарии этот показатель достаточно высок - выше 60%. Причем степенями обладают не только светские преподаватели, но и те, кто имеет священный сан. У нас работают 11 кандидатов наук, 5 докторов наук, а в ближайшие 2 года еще несколько наших преподавателей планируют выйти на получение ученой степени: один - богословия, а два - кандидата философских наук.

Духовная семинария - это образовательное учреждение, и здесь активно ведется научная работа. Действует магистратура. Выпускник может поступить в аспирантуру и получить степень кандидата богословия. Научная работа ведется начиная со старших курсов бакалавриата. Здесь выпускают «Вестник духовной семинарии» - журнал, входящий в перечень РИНЦ (российский индекс национального цитирования), а значит, имеющий достаточно высокий уровень. А также этот журнал входит во внутренний перечень научных изданий, публикации в которых обязательны при получении степени кандидата и доктора богословия. Журнал выходит 2 раза в год, кроме того, бывают спецвыпуски. Так, в прошлом году кафедра иконописи выиграла грант, и благодаря этому вышел в свет спецвыпуск, посвященный иконописи.

- Наши студенты, как и преподаватели, регулярно участвуют во всероссийских и международных научных конференциях, как в очном, так и популярном сейчас дистанционном формате, - говорит отец Дмитрий. - Студенты и преподаватели постоянно пишут и публикуют статьи. Только за последний год опубликовано около 30 ваковских статей и несколько монографий.

Какое будущее ждет семинаристов после выпуска

Обучение на бакалавриате Омской духовной семинарии продолжается четыре года, и по окончании семинаристы получают диплом.

- Выпускной день начинается с молитвы, служится Божественная литургия. После этого в актовом зале выпускникам вручают диплом и Владыка дарит на память каждому выпускнику Новый завет - книгу, которая должна сопутствовать каждому священнослужителю и быть практическим руководством в его призвании, - рассказывает отец Василий. - Что касается трудоустройства, то с этим проблем не возникает. В связи с тем, что у нас образование бесплатное, при поступлении со студентами заключаем договор, согласно которому они обязуются отработать минимум 2 года в епархиальных структурах Омской епархии. Получается, что у нас трудоустройство 100%-ное.

При этом для того, чтобы принять священный сан, выпускник должен выполнить некоторые условия. Например, он должен вступить в брак, потому что после принятия священного сана человек не может жениться. Только после этого его направят на служение в один из приходов Омской епархии. Неженатые выпускники будут работать при храмах либо в разных отделах епархии. Женатым семинаристам уже на третьем курсе учебный комитет может разрешить рукоположение в дьяконский сан, и тогда они служат в омских храмах в сане дьякона. Рукоположение в священники для них разрешается по окончании курса семинарии.

Служение Богу - задача не из легких, требующая от человека больших духовных и физических сил. Поэтому бывают случаи, когда семинаристы не оканчивают свое обучение либо, окончив, не принимают духовный сан.

- Мы не делаем проблемы из того, что человек, поступив в духовную семинарию, ее не заканчивает, - говорит отец Дмитрий. - Священное служение - это очень специфическая деятельность, к которой человек должен быть готов психологически, нравственно, интеллектуально. У него должна наступить определенная зрелость, когда человек знает, что его ожидает после окончания семинарии. А ожидает его священнослужение без выходных, перерывов на обед и другие дела. Священник - это тот человек, который должен быть готов отдать себя людям.

Важно

Сегодня в Омской духовной семинарии идет активная работа для прохождения государственной аккредитации по двум программам: теология (бакалавриат) и теология (магистратура). Этот процесс - достаточно сложный для любого вуза и связан в первую очередь с тем, чтобы гарантировать качество подготовки специалистов. Выйти на аккредитацию руководство Омской духовной семинарии планирует в 2023 году. После этого выпускники-теологи будут получать диплом государственного образца.

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