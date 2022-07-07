У участниц проекта для мам «Мир Моими Глазами» появилось новое оборудование для съемок

Благодаря Омскому НПЗ у проекта появилось современное звуковое и световое оборудование. С его помощью, участницы школы блогеров смогут снимать видеоролики для личных блогов. Для этого женщины учатся не бояться публичности, изучают ораторское искусство, а также узнают, как монетезировать свой контент. «Мир Моими Глазами» — это проект грантового конкурса ОНПЗ в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».

Участницы уже получили множество полезных знаний от разных специалистов. Каждое занятие школы блогеров посвящено определенному навыку. На очередном занятии проекта, участницы учились секретам укладки волос и макияжа. Благодаря поддержке Омского НПЗ, в студии, где проходят занятия, появилось световое оборудование и микрофоны для съемок видео.

- В школе особенных мам-блогеров «Мир моими глазами» состоялся день красоты. В гости к мамам пришли стилист Анастасия Довженко и визажист Светлана Смирнова. Они показали участницам, как быстро сделать красивую укладку и нанести базовый макияж. Эти навыки помогут им в дальнейшем и будут полезны в жизни. Хотелось бы поблагодарить Омский НПЗ за помощь в проекте! Благодаря предприятию у участниц появились новые кольцевые лампы и микрофоны, которые пригодятся им во время съемок, - поделилась руководитель проекта Ольга Старых.

Проект реализуется при поддержке Омского НПЗ в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть». ОНПЗ поддерживает инициативы активных омичей для того, чтобы повысить качество жизни в городе. В этом году победителями грантового конкурса предприятия стали 17 проектов в области экологии, спорта, науки и образования, создания комфортной и креативной среды. Победители воплотят в жизнь свои проекты до конца года.