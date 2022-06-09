Трое сотрудников полиции погибли в аварии с фурой под Омском

Фото: СУ СКР по Омской области

Под Омском в аварии с фурой погибли трое сотрудников полиции. О заведении уголовного дела рассказали в омском управлении Следственного комитета.

Все произошло около семи утра на 932 километре трассы Челябинск–Новосибирск в Калачинском районе. Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где и столкнулся с большегрузом. В легковом автомобиле и находились полицейские.

Фото: УМВД России по Омской области

- В результате ДТП водитель автомобиля «Лада Веста», а также его пассажиры, мужчины 1999 и 1983 года рождения, скончались на месте происшествия. Еще один пассажир - мужчина, личность которого устанавливается, доставлен в медицинское учреждение, - уточняют в УМВД России по Омской области.

Сейчас в истории жуткой аварии разбираются следователи.

Накануне в самом центре Омска автобус с пассажирами на повороте снес светофор. Но в этой аварии никто не пострадал.