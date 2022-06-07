В центре Омска автобус с пассажирами на повороте снес светофор

Водитель не справился с управлением. Фото: ЧП Омск

Снес светофор на повороте в центре Омска автобус с пассажирами. Об этом рассказали в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

Всё произошло ранним утром на перекрестке улиц Орджоникидзе и 24-я Северная. Автобус перевозил пассажиров по маршруту №103 «пос. Солнечный — Онкодиспансер». Не справившись с управлением, водитель вылетел на островок безопасности и снес металлическое ограждение и пешеходный светофор.

Как уточнили в ведомстве, никто из них не пострадал. Транспортом управлял мужчина 52-х лет, он также не был травмирован.

- Окончательно обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки, - отметили в ГИБДД.