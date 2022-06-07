До конца июня сервис Apteka.ru отмечает день рождения в Омске

7 июня в Омске празднует день своего рождения сервис Apteka.ru. В честь праздника всем вновь зарегистрированным в этот период пользователям дарят скидку на заказ - 20%.

На Apteka.ru можно не выходя из дома найти любой нужный товар из аптечного ассортимента, параллельно ознакомиться с его аналогами, внимательно прочитать состав и сравнить цены. Оформленный заказ для вас соберут на крупнейшем региональном складе компании и затем напрямую отправляют в омские аптеки-партнеры. Заказ доставят по любому из удобных адресов среди омских аптек, и прибудет он туда уже на следующий день. Заказ можно оплатить при получении.

Все товары доступны к покупке с минимальной торговой наценкой - низкая стоимость формируется благодаря дистанционному формату работы с клиентом. При этом качество доставляемой продукции не вызываем сомнений: сеть выбирает для поставок только проверенных годами фарм-производителей.

Сервис выдает исчерпывающие сравнительные характеристики. Выбрать то, что подходит именно вам, быстро и просто. Многие омичи за годы работы сервиса оценили такое удобство: всего за время работы Apteka.ru в Омском регионе было выполнено больше шести миллионов заказов.

Руководитель подразделения в Омске Apteka.ru Александр Анатольевич Синдеев

Apteka.ru - проект, реализованный несколько лет назад АО НПК «Катрен», ведущего российского фармдистрибьютора, который имеет прямые контракты со всеми ведущими производителями лекарств. Это самый настоящий аптечный гипермаркет: лекарства, различные медицинские изделия и приборы, витамины и БАДы, диетическое и спортивное питание, детское питание, товары для беременных и кормящих мам, а также гигиенические и косметические средства. Всего 16 тысяч наименований. Спешите сделать заказ и получить праздничную скидку!

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.