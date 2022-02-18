В омской полиции рассказали, как отвертеться от телефонных мошенников

Всегда старайтесь проверить любой телефонный звонок от незнакомца. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сотрудники УМВД России по Омской области на днях сообщили о том, что за 2021 год от действий телефонных мошенников пострадало около трех тысяч омичей. В результате счета добропорядочных граждан опустели на 663 млн рублей.

Чтобы не не попасть в лапы мошенников, которые выдумывают все новые и все более изощренные способы обмана, прислушайтесь к некоторым из советов омских полицейских.

Сценарий первый. Обман по телефону.

Представьте ситуацию. Вам звонят с незнакомого номера, мошенник представляется родственником или знакомым и взволнованным голосом сообщает, что задержан сотрудниками правоохранительных органов и обвинен в совершении преступления (это может быть ДТП, хранение оружия или наркотиков, нанесение тяжких телесных повреждений и даже убийство). Далее в разговор вступает якобы сотрудник правоохранительных органов. Он уверенным тоном сообщает, что уже не раз помогал людям таким образом. Для решения вопроса необходима определенная сумма денег, которую следует перевести на счет или передать лично в руки. Цена вопроса составляет названную сумму.

Также вам могут звонить мошенники, представляясь сотрудниками правоохранительных органов (МВД, Следственный комитет) или надзорного ведомства, а в особенности, представители «службы безопасности банка». Они используют технологию подмены номеров, которая показывает действительный номер, как правило, «телефона доверия» или иной официальный номер правоохранительных структур или банка.

В организации обмана по телефону с требованием выкупа участвуют, как правило, несколько преступников. Набирая телефонные номера наугад, мошенник произносит заготовленную фразу, а далее действует по обстоятельствам. Нередко жертва сама случайно подсказывает имя того, о ком она волнуется.

Как поступить при телефонном звонке:

Первое и самое главное правило — прервать разговор и перезвонить тому, о ком идет речь (либо в указанный государственный орган). Если телефон отключен, постарайтесь связаться с коллегами, друзьями и родственниками для уточнения информации. Хотя беспокойство за родственника или близкого человека мешает мыслить здраво, следует понимать: если незнакомый человек звонит вам и требует привезти на некий адрес денежную сумму – это мошенник.

Если Вы получили звонок от якобы близкого родственника или знакомого с информацией о том, что он попал в неприятную ситуацию, в результате которой ему грозит возбуждение уголовного дела, и если звонящий просит передать взятку якобы сотруднику правоохранительных органов, готовому урегулировать вопрос, следует задать уточняющие вопросы. Например, ответы на которые знаете только вы оба.

Если вы разговариваете с «представителем» правоохранительных органов, спросите, из какое ведомство он представляет. После звонка следует набрать «02», узнать номер дежурной части данного отделения и поинтересоваться, действительно ли родственник или знакомый доставлен туда.

Сценарий второй. Мошенничество с аккаунтами пользователей на Госуслугах.

Мошенники связываются с пользователем Госуслуг и под различными предлогами просят предоставить им код из СМС-сообщения, после чего получают доступ к аккаунту на Госуслугах и через привязку к мобильным банкам оформляют кредитный займ, после чего выводят денежные средства.

Как поступить при требовании кодов и паролей:

- настроить в аккаунте контрольный вопрос (указать информацию, которая известна только пользователю. Например, день знакомства с супругой/супругом, любимая песня группы или исполнителя или специализированная терминология, где человек является специалистов и т.п.);

- включить вход с подтверждением по СМС (кроме пароля портал будет каждый раз запрашивать код, что надежно защитит данные пользователя);

- установить приложения, например, Getcontact или Numbuster, или специализированные функции «Яндекса» или банка, где вы обслуживаетесь. Это фильтр подозрительных номеров, с которых могут звонить мошенники. Как правило, на экране появляется оповещение: ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЙ НОМЕР или СПАМ и прочее.

- если взломали аккаунт в соцсетях, не вступайте в переписку, предварительно, не связавшись с пользователем (другом, знакомым, родственником, коллегой);

Также вы можете ограничить спам-звонки при помощи приложений.

Это может быть бесплатный определитель номера от «Яндекса», где номера проверяются по базе «Яндекс.Справочника».

Приложение Kaspersky Who Calls вообще автоматически блокирует рекламные звонки из особой базы нежелательных контактов. Сервис блокирует их, но пользователь увидит отклоненные вызовы. Это тоже бесплатно.

Блокировщики спам-звонков от операторов связи стоят 30-60 рублей в месяц.