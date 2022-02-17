За год у омичей дистанционно украли 663 миллиона рублей

В регионе в половине случаев от действий мошенников пострадали женщины разного возраста. Фото: Артем КИЛЬКИН

Сообщения о мошенничествах по телефону не сходят с экранов телевизоров и газетных страниц. Признаем, их становится больше. И под ударом, в основном, пожилые люди, которые плохо разбираются в современных технологиях.

О самых распространенных способах «КП-Омску» рассказали в пресс-службе УМВД по Омской области. Донесите информацию до своих близких, чтобы они не стали очередными жертвами в длинном списке пострадавших.

Сколько нас обманывают?

За 2021 год через полицию прошло 2909 фактов «дистанционных» мошенничеств. Из них только 623 зарегистрированы в деревнях и селах. Все остальное приходится на город. По ним заведено немногим больше двух с половиной тысяч уголовных дел. Как утверждают в полиции, в итоге пострадали 572 пожилых людей, 1506 женщин и 20 детей.

Как обворовывают по телефону?

Если дальше продолжать статистику, то свыше двух тысяч краж совершены под предлогом блокирования либо списания денежных средств с банковской карты. Почти в 1800 случаях люди потрадали при покупке или продаже товаров.

856 совершены путем хищения банковской карты непосредственно у владельца, либо через доступ к мобильному телефону, имеющему привязку к мобильному банку. 231 преступление совершено под предлогом инвестирования денежных средств в «финансовые пирамиды». В 132 случаях преступники использовали взломанные личные страницы социальных сетей.

Как ни странно, в 95 преступлениях потерпевшие сами оплатили комиссию за псевдо выигрыш, или страховку.

80 омичей попали в лапы преступников, имея плохую кредитную историю. Они пытались получить кредиты, используя левые сайты. Почти столько же раз – 77 – злоумышленники похищали деньги более изощренным способом: через сайты-клоны интернет-банков и интернет-магазинов.

В общей сложности в 2021 году у омичей удалось выкрасть 663 миллиона и 100 тысяч рублей. О том, как вести себя в ситуации, когда вы не можете определить, кто с вами разговаривает по телефону – сотрудник банка или мошенник, - рассказали также в омской полиции.

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