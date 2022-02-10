Компания «Омск РТС» подвела итоги производственной деятельности за 2021 год

Отпуск тепловой энергии с коллекторов АО «Омск РТС» за 2021 год составил 2017,159 тыс. Гкал. Увеличение отпуска тепла на 77,594 тыс. Гкал относительно факта прошлого года связано с понижением температуры наружного воздуха на 2,6°С (2020 г. средняя температура составляла -3,8°С, 2021 г. – 6,4°С).

Удельный расход топлива за 2021 год относительно факта 2020 года повысился на 1,1 кг/Гкал в связи с изменением состава и нагрузки на основном оборудовании.

Полезный отпуск тепловой энергии потребителям за 2021 года составил 7497,481 тыс. Гкал, факт 2020 года – 6820,640 тыс. Гкал.

В 2021 году АО «Омск РТС» в период ремонтной кампании для повышения надёжности теплоснабжения и снижения потерь проведён капитальный ремонт 2,868 км трубопроводов на 7 участках магистральных тепловых сетей в районе улиц Комиссаровская, Потанина (территория ОмГУПС), Нефтезаводская, Звездова – Пранова, 11-Линия – 20 лет РККА, Марата, Лукашевича. Восстановлена тепловая изоляция на 5,2 км трубопроводов надземной прокладки.

В рамках инвестиционной программы в течение года:

- выполнен 1-й этап проекта «Техническое перевооружение теплотрассы Восточного луча ТЭЦ-5 по ул. Б. Хмельницкого между V-В-ТК-101 и V-В-ТК-103 с устройством канала»

- реализован проект «Техническое перевооружение мазутного хозяйства СП «ТЭЦ-2»,

- выполнен очередной этап проекта «Техническое перевооружение участка теплотрассы «Северного» луча от V-С-ТК-6/1 до V-С-ТК-12 с 2хДу800 мм на 2хДу1000 мм»

- завершен проект «Техническое перевооружение технологических трубопроводов мазутных баков 1-5»

В межотопительный период были проведены все необходимые работы по подготовке к отопительному сезону 2021-2022 гг. Компания подготовила сети к предстоящему осенне-зимнему периоду и успешно проходит отопительный сезон, обеспечивая надёжное и бесперебойное теплоснабжение омичей.