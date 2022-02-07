На пешеходном переходе в Омске водитель спас двух девушек от гибели, подставив свой автомобиль под жесткий удар

Водитель черного автомобиля, протаранившего такси, за последний год почти 20 раз превышал скоростной режим. Фото: Алексей БУЛАТОВ

6 февраля российский интернет взбудоражило видео из Омска, на котором видно, как местный таксист спасает двух девушек, перекрыв дорогу несущемуся автомобилю своей машиной.

Инцидент произошел накануне в омском городке Нефтяников по улице 22 Апреля. Кадры видео получены, видимо, из видеорегистратора автомобиля, двигавшегося за таксистом.

За несколько секунд до аварии мы видим, как машина такси стоит на повороте со второстепенной дороги на главную магистраль. Затем этот Volkswagen вдруг вылетает на встречную полосу перед «зеброй» и таким образом закрывает от жесткого удара несущейся иномарки шедших по переходу девушек.

В этот момент в такси на высокой скорости влетает черная иномарка, которая, как видно, и не собиралась снижать скорость перед пешеходником. Нарушитель таранит водительскую дверь и буквально сносит автомобиль такси. Обе машины в результате сильно удара отбрасывает на обочину.

- Прибывшими сотрудниками полиции предварительно установлено, что водитель, мужчина 1967 г.р., управляя автомобилем «Фольксваген Поло», следуя по улице 22 Апреля в районе строения №30, не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с автомобилем «Тойота Королла», под управлением мужчины 2000 г.р., - довольно сухо прокомментировали происшествие в региональном ГИБДД. В результате ДТП водитель автомобиля «Фольксваген Поло» доставлен в медицинское учреждение. В данный момент по факту ДТП проводится проверка, в ходе которой сотрудники госавтоиспекии все же пообещали установить все обстоятельства и причины происшествия.

Также в ведомстве сообщили, что в 2021-2022 годах водитель «Тойоты» 19 раз привлекался к административной ответственности за различные нарушения правил дорожного движения, из них 17 раз за превышение установленного скоростного режима.

Напомним, что в Омске резонансные ДТП - не редкость. Так в январе текущего года водитель маршрутки из-за приступа эпилепсии, настигшего его за рулем, протаранил несколько автомобилей по пр-ту Маркса.