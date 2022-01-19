В Омске 346 маршрутка протаранила пять автомобилей и въехала в здание

Водителю автобуса стало плохо. Фото: УГИБДД по Омской области

По информации Госавтоинспекции, сегодня в районе дома № 15 по проспекту Карла Маркса произошло массовое ДТП. Автобус 346 маршрута столкнулся с пятью автомобилями и врезался в здание. По информации полиции, водителю автобуса стало плохо.

- Автобус выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилями: «Фольксваген Тигуан», «Форд Мондео», «Тойота Ленд Крузер» и «Ниссан Х-Треил», после чего возвратился на свою полосу движения, где допустил наезд на припаркованный автомобиль «Хонда Цивик», затем на препятствие (здание), - рассказали в ГИБДД по Омской области.

После аварии медицинская помощь потребовалась водителю пассажирского автобуса и его пассажиру, женщине 1949 года рождения. На момент ДТП в салоне автобуса находились 18 пассажиров.