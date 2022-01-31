Девушка выпрыгнула с четвертого этажа, спасаясь от пожара в омской пятиэтажке

Все произошло под утро, поэтому быстро среагировать на ситуацию жильцам было сложно. Фото: МЧС России по Омской области

Два человека погибли и четверо пострадали в сегодняшнем пожаре в Омске. Напомним, что 31 января под утро в Комсомольском городке Октябрьского округа произошло возгорание квартиры на первом этаже пятиэтажного дома.

Сотрудникам МЧС из охваченного пламенем и едким дымом здания удалось эвакуировать 35 человек. Правда одна девушка решила спасаться самостоятельно. Сейчас она находится в больнице.

- Еще одна женщина в состоянии средней степени тяжести находится в отделении травматологии. Она спрыгнула с четвертого этажа, спасаясь от пожара, получила травму головы, перелом ребер, травму позвоночника и конечностей, - рассказали в региональном минздраве.

Двое мужчин госпитализированы в ожоговый центр. Один - в тяжелом состоянии, с ожогами более 50% - находится в реанимации. Еще двое в удовлетворительном состоянии. Мужчина получил небольшие ожоги лица и кистей, когда схватился за горящие перила в подъезде, женщина - отравление продуктами горения.

При этом, в пресс-службе следственного комитета по Омской области сообщили о возбуждении уголовного дела по факту случившегося. На месте работают следователи.