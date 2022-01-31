Спасатели вынесли 35 человек из горящей пятиэтажки в Октябрьском округе Омска

Дом газифицирован. Это усложняло работу спасателей. Фото: стоп-кадр ГУ МЧС России по Омской области

Утром 31 января в 03:59 омские спасатели получили сообщение о возгорании дома в Октябрьском округе. Как оказалось, в Комсомольском городке загорелась жилая пятиэтажка.

На место происшествия первые пожарные машины прибыли за считанные минуты. Языки пламени вырывались из двух окон квартиры на первом этаже.

- По маршевым лестницам было спасено 30 человек. Трое из них дети. По трехколенной лестнице сотрудники МЧС России спасли со второго этажа женщину. Семью с пятого этажа: двоих детей и их родителей спасали при помощи пожарной автолестницы, - рассказала начальник отдела информации и связи с общественностью ГУ МЧС России по Омской области Юлия Дойникова.

По информации спасателей, площадь пожара составила порядка 50 кв.метров. Спустя час огонь был локализован.

Стоит отметить, В тушении пожара участвовало 67 человек личного состава и задействовано 16 единиц техники. Причины ЧП будут устанавливать дознаватели.