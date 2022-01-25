Поверка счетчика газа – обязанность абонента

- Счетчик газа - собственность абонента, поэтому по закону он следит за состоянием счетчика, его исправной работой и поверкой, - пояснила начальник отдела по работе с социально значимой категорией потребителей ООО «Газпром межрегионгаз Омск» Елена Лисеенкова. - Поставщик газа справочно, для сведения абонентов, ежемесячно размещает в квитанциях информацию о дате окончания межповерочного интервала счетчика газа. Межповерочный интервал указан в паспорте прибора учета, который находится у абонента.

Приближается срок поверки

Как поступить: поверить или заменить счетчик? В первом случае, для поверки, нужно заранее обратиться в специализированную компанию, с которой заключен договор на техобслуживание газового оборудования. Специалист этой организации демонтирует счетчик, а абоненту нужно поверить прибор в Государственном региональном центре стандартизации, метрологии и испытаний в Омской области (г. Омск, ул. 24-я Северная, 117а). Если по результатам поверки счетчик будет признан исправным, сотрудник специализированной организации установит его на место и опломбирует. Опломбировать счетчик может и представитель поставщика газа. По закону повторная опломбировка - услуга платная.

При замене счетчика сотрудник специализированной организации демонтирует старый, установит новый прибор учета и опломбирует его. На практике нередки случаи, когда после поверки исправный счетчик через непродолжительное время выходит из строя. Поэтому многие потребители сразу меняют, а не поверяют прибор учета газа.

Копии документов после поверки или замены счетчика нужно предоставить на территориальный участок «Газпром межрегионгаз Омск» для отражения всех изменений на лицевом счете - отправить по электронной почте (адрес указан в квитанциях) или принести.

Если межповерочный интервал истек, а счетчик не заменили и не поверили, то плата начисляется по нормативам потребления. Сумма начислений намного больше, чем на основании показаний счетчика газа. Чтобы не переплачивать, нужно следить за окончанием межповерочного интервала. К учету принимаются показания исправных и опломбированных приборов учета газа.

Какой прибор установить

Часто задаваемый вопрос - какой счетчик установить. Моделей много, но не так давно в продаже появились приборы учета газа нового поколения - интеллектуальные счетчики (среди них модели ВК ETe G4 и ВК ETe G6). Чем они удобны? Благодаря встроенной программе в сроки, заданные абонентом, прибор сам отправляет поставщику газа информацию о показаниях счетчика. Это исключает несвоевременную передачу показаний, начисление в размере среднемесячного потребления газа и по нормативу.

Показания приборов учета газа следует передавать ежемесячно до 20-го числа. В этом случае они будут указаны в квитанции за текущий месяц. Начиная с 20-го числа формируют и печатают квитанции за газоснабжение. Если передавать показания позже указанного срока, они отразятся на лицевом счете, но не в квитанциях. Если не передавать показания совсем, то поставщик начисляет плату в размере среднемесячного потребления газа, по данным за последний год в течение трех месяцев, а потом - по нормативам потребления. А интеллектуальный счетчик, вместо абонента, вовремя передает показания, а значит, гарантировано начисление за газ по фактическому потреблению.

ВАЖНО

Могут ли зимой отключить газ за долги?

За два месяца неплатежей в течение года поставщик отключает от сети газоснабжения абонентов-должников, использующих газ для пищеприготовления. Абонентов, использующих газ для отопления жилья, за долги отключают в межотопительный период. Предварительно им направляют уведомление о сумме долга и последующем отключении. После этого есть 20 дней для погашения задолженности. Если долг не оплачен, неплательщиков отключают от газовой сети. Этой зимой за долги отключили 180 абонентов. Общая сумма задолженности превысила 800 тыс. рублей. Теперь для возобновления подачи газа нужно погасить задолженность и оплатить услугу за отключение-подключение к газовой сети. Поэтому платите за газ вовремя, до 10-го числа месяца, следующего за расчетным, не копите долги.