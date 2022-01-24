Обвиняемый в убийстве семьи под Омском ранее был судим за кражу: новые подробности громкого дела

Двое несовершеннолетних продумали детали убийства до мелочей, но в ходе следствия «сдал» сестру младший брат

Выяснились новые подробности о подозреваемых в убийстве 10-летней девочки-инвалида и ее родителей. Напомним, в расправе призналась старшая дочь семьи 14-летняя Анна. Сейчас она вместе со своим 17- летним бойфрендом-подельником заключены под стражу.

Как рассказали КП-Омск в комитете образования Павлоградского района, девочка была на хорошем счету в школе: принимала участие в различных олимпиадах и спортивных соревнованиях.

- Сказать, что она агрессивна – таких случаев не выявлено. У нее была активная позиция, занималась художественной самодеятельностью на базе КДЦ. Участвовала в олимпиаде по истории, - прокомментировали в комитете.

А вот ее 17-летний друг, который и стал камнем преткновения между Анной и ее родителями, сейчас учится в техникуме в Павлоградке. За время обучения в школе особо не выделялся. Был увлечен волейболом. Как рассказали КП-Омск в комитете по образованию Павлоградского района, семья парня состояла у них на учете, характеризовалась «опасным социальным положением». Его родители воспитывали сразу четверых детей, а у него самого были явные проблемы с обучением, парень не усваивал материал и получал плохие отметки. Сам 17-летний Александр уже был уличен в нарушении закона за кражу.

- Были затруднения в обучении, предметы давались трудно. Участвовал в соревнованиях по волейболу. В летнее время устраивался на работу в местное фермерское хозяйство, - рассказали в комитете образования Павлоградского района.

Напомним, по версии следствия, 14-летняя школьница подговорила своего 17-летнего парня совершить убийство ее матери и отчима, которые были против тесной дружбы молодых людей. Из-за этого в семье сложились неприязненные отношения. Кровавое убийство произошло после полуночи. Через открытую подружкой дверь, молодой убийца пробрался в дом. Оказавшись на месте, он нанёс смертельные ножевые ранения спящим взрослым, а также 10-летней девочке, страдающей заболеванием опорно-двигательной системы, за которой подозреваемая не хотела ухаживать. После убийства 14-летняя Анна, взяв с собой 6-летнего брата, убежала к соседям за помощью.

Расследование продолжается.