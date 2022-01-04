Рейсы Омск—Москва задержаны из-за снегопада Фото: пресс-служба администрации города Омска

Авиарейсы из Омска в Москву задержаны из-за плохой погоды в сибирском городе. Сильный мокрый снег отразился как на качестве взлетной полосы, так и на видимости. Об этом сообщили в аэропорту.

Так, не смог вовремя вылететь рейс авиакомпании «Сибирь». Он должен был отправиться в аэропорт «Домодедово» в 6:55, однако старт регистрации на рейс, по последним данным, перенесен на 13:15.

Авиарейсы из Омска в Москву задержаны из-за плохой погоды в сибирском городе. Фото: аэропорт Омска

Другой рейс в столицу должен был отправиться в «Шереметьево». Однако пассажиры Nord Wind также не смогли вылететь в 7:00. Регистрация продлена до 20:20.

Отметим, что 4 июня проблемы наблюдаются и на омских дорогах. Мокрый снег стал причиной гололедицы. ГИБДД просит автомобилистов и пешеходов быть максимально аккуратными.