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Происшествия4 января 2022 3:48

ГИБДД предупредила омских автолюбителей о гололедице на дорогах

4 января в столице региона ожидается выпадение мокрого снега
Людмила БОРОДИНА
Людмила БОРОДИНА
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ГИБДД предупредила омских автолюбителей о гололедице на дорогах

ГИБДД предупредила омских автолюбителей о гололедице на дорогах

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Омским автомобилистам стоит 4 января быть осторожными на дорогах. На смену резкому потеплению придет непогода. Воздух по-прежнему будет довольно теплым для сибирской зимы, однако ожидается мокрый снег, который спровоцирует появление гололеда.

— Особое внимание водителям следует обращать на движение по эстакадам, мостам и путепроводам, поскольку именно в этих местах наиболее вероятно возникновение гололеда, — сказали в ГИБДД.

Не стоит забывать о собственной безопасности и пешеходам. На скользкой дороге тормозной путь автомобилей увеличивается, а упасть на гололеде ничего не стоит.