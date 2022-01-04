ГИБДД предупредила омских автолюбителей о гололедице на дорогах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Омским автомобилистам стоит 4 января быть осторожными на дорогах. На смену резкому потеплению придет непогода. Воздух по-прежнему будет довольно теплым для сибирской зимы, однако ожидается мокрый снег, который спровоцирует появление гололеда.

— Особое внимание водителям следует обращать на движение по эстакадам, мостам и путепроводам, поскольку именно в этих местах наиболее вероятно возникновение гололеда, — сказали в ГИБДД.

Не стоит забывать о собственной безопасности и пешеходам. На скользкой дороге тормозной путь автомобилей увеличивается, а упасть на гололеде ничего не стоит.