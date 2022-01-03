В Омске девятерых детей госпитализировали после посещения сауны. Фото: 2Gis

В Омске девятерых детей экстренно госпитализировали в местную больницу после посещения сауны. У подростков диагностировано отравление хлором, сообщили в прокуратуре региона.

Все произошло 2 января. Школьники большой компанией отправились в сауну, чтобы вдоволь погреться и поплавать там в бассейне. Заведение для отдыха выбиралось тщательно: остановились на «Райской лагуне» - там и номера просторные, и отзывы хорошие.

Однако вскоре после отдыха подростки стали чувствовать себя плохо. Пришлось вызывать скорую. Детей госпитализировали. Прокуратура начала проверку.

Экспертам предстоит дать оценку того, насколько безопасно вообще отдыхать в этой сауне с бассейном. В ведомстве отметили: беды удалось миновать, и большая часть детей будут выписаны 3 января.

— Некоторые дети, по прогнозам медиков, в течение двух дней отправятся домой, — рассказали в пресс-службе прокуратуры региона.

В самой сауне ЧП никак не комментируют. Там будут дожидаться результатов прокурорской проверки.

Отметим, что это не единственное аналогичное происшествие в городе за последнее время. В ноябре 7-летнего мальчика госпитализировали с отравлением хлором после посещения бани. Вместе с друзьями и родителями он отмечал там день рождения. У всей компании еще в заведении начало щипать глаза и появился кашель. Дело расследует следком региона.