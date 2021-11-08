Омский школьник отравился хлоркой после купания в бассейне в сауне

Проверкой деятельности сауны занимается следственный комитет. Фото: Олег ЗОЛОТО

Неприятно закончился день рождения для одного из Омских школьников. Родители решили устроить праздник для 7-летнего сына в сауне, где есть бассейн. Конечно, дети много времени проводили в воде и никто не подумал о серьезных последствиях, когда у детей защипало глаза.

- Ну, думаем, ладно, не думаешь же о таком, когда идешь в баню на детский день рождения. Потом началось — дети начали кашлять. Сначала одного вырвало, потом другого — у всех детей началась. Пожаловались администратору — реакции никакой, - рассказывает мать мальчика «Вестям-Омск».

Родители уверены, что дети отравились хлоркой из-за превышения ее концентрации в бассейне. После инцидента и выписки из больницы, на случай обратили внимание в следственном комитете.

- В настоящее время следователи осмотрели место происшествия, взяли пробы воды, опросили работников сауны, проводятся другие проверочные мероприятия. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение, - отметили в ведомстве.