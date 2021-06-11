Железнодорожники показали водителям в Омске, как избежать ДТП на переезде при поломке автомобиля на путях

Совместно с волонтерами – студентами кафедры Безопасности движения Сибирского государственного автомобильно-дорожного университета в Омске провели показательную эвакуацию транспортного средства и отработали порядок действий в ситуации, когда автомобиль застрял на путях на одном из железнодорожных переездов города.

Специально, для приглашенных водителей и мастеров производственного обучения автошколы «Перекресток» железнодорожники сымитировали остановку автомобиля на путях, после чего продемонстрировали регламент выполняемых действий в таких ситуациях.

- Сегодня была продемонстрирована достаточно распространенная ситуация остановки автомобиля на путях из-за технической неисправности. Мы наглядно показали будущим водителям, как важно знать правила пересечения железнодорожных путей и порядок действий в случае остановки машины на переезде. В ситуации, с интенсивным движением автотранспорта и поездов как на сегодняшнем переезде очень важно быстро сориентироваться и принять правильные действия, – рассказал заместитель начальника Западно-Сибирской железной дороги Евгений Ашмяга. – В основном аварии происходят из-за элементарного отсутствия дисциплины у водителей. Они не соизмеряет свою скорость и скорость приближающегося поезда, которая у груженого поезда составляет порядка 20 метров в секунду, а тормозной путь такого состава превышает 1 км, – подчеркнул руководитель омских железнодорожников.

Кроме того, в течение дня на переездах Омской области с наиболее интенсивным движением железнодорожники проводили разъяснительную работу с водителями автотранспорта, распространяли памятки, при поддержке экипажей ГИБДД.

Добавим, что в целях привлечения внимания к железнодорожным переездам состоялась еще одна профилактическая акция в мотор - вагонном депо Омска.

В техническом классе предприятия прошло демонстрационное занятие для курсантов автошколы «Вектор». В ходе обучающего занятия водителям предлагалось на интерактивном кресле-тренажере локомотивных бригад провести поезд в смоделированных условиях, в том числе отработать ситуацию экстренного торможения на железнодорожном переезде. Акция наглядно демонстрирует будущим водителям неизбежность столкновения поезда с автомобилем в случае нарушениями ими ПДД.

С начала года омские железнодорожники провели уже 4 таких занятия, в которых приняли участие 80 человек. Впервые Международный день безопасности на железнодорожных переездах был проведен 25 июня 2009 года по инициативе Международного союза железнодорожных дорог совместно с комиссией Евросоюза и Европейской экономической комиссией ООН с целью привлечь внимание общественности к проблеме ДТП на железнодорожных переездах.

Фото предоставлены пресс -службой СЗЖД.