Омича, напавшего на трансгендеров около гей-клуба, нашли

Омич несколько раз ударил посетителей клуба и сбежал.

Бесцеремонное нападение на людей произошло около кафе на улице 3-я Островская 24 мая. Тогда неизвестные подъехали к заведению, избили двух посетителей и умчались в закат. Пикантности произошедшему добавляет то, что в этом кафе часто собираются представители ЛГБТ-сообщества, а пострадавшие оказались трансгендерами. Один из пострадавших получил довольно серьезные травмы. Во время нападения от удара он упал на землю без сознания. Позже ему помогли сотрудники кафе.

Личность нападавшего омича установили. Им оказался 23-летний молодой человек, он уже не раз нарушал закон: ездил на автомобиле без прав и не соблюдал масочный режим. В роковой день 24 мая он, как оказалось, гулял с другом по улице Ленина. Они хотели зайти в одно из кафе, но их не пустили ни в одно заведение из-за внешнего вида: приятели были обеты в старые спортивные костюмы. Омичи не отчаивались и решили найти другое заведение, где условия дресс-кода будут не такими жесткими. Онлайн-карты предложили приятелям именно гей-клуб.

Как утверждал дебошир в полиции, они приняли сидевших у клуба за парней и с ними завязался конфликт. О том, что пострадавшие относятся к ЛГБТ омич, якобы, не знал, а кулаки в ход пустил из-за спора. Уже отъехав, они решили вернуться, но только чтобы проверить, все ли хорошо с потерявшим сознание человеком. Так утверждали нападавшие. К этому времени пострадавшего уже занесли в помещение и снова закрыли дверь. Конечно, впускать вернувшихся хулиганов никто не собирался, поэтому они только сломали дверь и уехали ни с чем.

- Дознаватель провела осмотр места происшествия: поврежденной оказалась только дверь, все остальное имущество — в целости. По факту причинения телесных повреждений назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, которая определит степень тяжести вреда здоровью. По результатам будет принято процессуальное решение, - рассказали в пресс-службе полиции о ходе расследования.