В Омске нападение на посетителей гей-клуба попало на видео

Неизвестные скрылись на белой иномарке. Фото: ВКонтакте

Конфликт произошел на улице 3-я Островская. О нападении на гей-клуб рассказал омич Николай Родькин в своих социальных сетях. По его словам, все произошло очень быстро. Люди, как утверждает Родькин в основном представители ЛГБТ-движения, отдыхали в заведении и сидели около крыльца кафе. Как вдруг к заведению подъехала белая иномарка, откуда выскочил агрессивный мужчина. Он сразу же перешел к активным действиям.

- К кафе подъехала машина, из нее вышел неизвестный и со спины напал на двух людей на улице. В результате один из них (трансгендерный человек) получил черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. В последствии машина уехала и вернулась с подкреплением. Шесть человек выломали входную дверь в кафе и разбили наружные камеры наблюдения, - рассказал подробности происшествия Николай Родькин.

По его словам, причиной нападения стало именно то, что в кафе отдыхали представители нетрадиционной ориентации. А, значит, неизвестные совершили преступление по мотивам ненависти к социальной группе. Родькин просит огласки этого случая.

Также в соцсетях появилось видео, на котором хорошо видно самое начало конфликта. На ролике из машины выскакивает человек и подбегает со спины к двоим посетителям кафе, которые сидят у крыльца. Он сразу начинает пинать людей, те пытаются погасить конфликт. Но нападавшего это приводит еще в большую ярость. В итоге он бьет потерпевшего ногой в лицо, а потом наносит несколько ударов кулаком в лицо, когда посетитель пытается скрыться за дверью бара. В итоге пострадавший падает на землю и только после этого неадекват прыгает в машину и уезжает. Как нам стало известно, позже нападавший еще вернется с подкреплением.

В омской полиции факт происшествия и наличие заявления от пострадавших подтвердили. Силовикам также поступила справка из больницы с перечислением травм у потерпевших. Проводится проверка.