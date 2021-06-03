Синоптики назвали главную причину похолодания в Омске

В Омске этой ночью похолодает до +9. ФОТО: Аэрокадр Фото: ВКонтакте

Не заладилось с погодой у омичей в июне. Вслед за аномально жарким маем, который даже побил рекорды всех метеонаблюдений, пришел очень холодный первый месяц лета. Первые дни июня выдались холодными, и в ближайшие два дня температура еще упадет. Синоптики обещают на пятницу, 4 июня, всего +12. А ночью похолодает до +6. Сибиряки гадают о причинах такого резкого изменения погоды. Тем временем, синоптики уже назвали главную причину похолодания.

- Причиной понижения температуры воздуха в Омскойобласти стало вторжение с севера холодной арктической воздушной массы. Такая синоптическая ситуация сохранится до 5 июня. Кроме штормового предупреждения по заморозкам, по 8 июня продлено штормовое по другому опасному явлению «чрезвычайная пожароопасность - 5 класс горимости, - рассказала начальник ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» Наталия Криворучко.

В выходные немного потеплеет, но на регион опустятся дожди. Тепло же вернется в Омск только на следующей неделе - потеплеет до +27. Правда, всего лишь на несколько дней - потом температура воздуха снова понизится.

Напомним, что май в Омске выдался аномально жарким. В один из дней был зафиксирован абсолютный рекорд за историю столетних метеонаблюдений. Градусник показал больше +36 градусов.