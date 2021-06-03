Стало известно, когда в Омске закончатся холода

погреться на солнышке омичи смогут уже в выходные. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В последние дни, несмотря на довольно яркое и активное солнце, нельзя сказать, что в Омске уж очень тепло. А по прогнозам синоптиков будет еще холоднее. Уже завтра, 5 июня, температура опустится до +10…+15 градусов днем. Как говорят синоптики, во всем виноват холодный воздух из Арктики.

- Причиной понижения температуры воздуха в Омской и на юге Тюменской области стало вторжение с севера холодной арктической воздушной массы. Такая синоптическая ситуация сохранится до 5 июня. Кроме штормового предупреждения по заморозкам на обеих территориях, до 8 июня продлено предупреждение по другому опасному явлению «чрезвычайная пожароопасность (5 класс горимости), - комментирует начальник ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» Наталия Криворучко.

Действительно, по прогнозам синоптиков, потепление придет уже в конце этой недели, на выходных будет около +20…+25. Начало следующей недели будет жарким, а к концу снова похолодает и придут дожди.