Названы лучшие журналисты и блогеры Сибири по версии «Ростелекома»

В этом году сибирские журналисты представили на суд жюри 162 работы. Активнее всех выступила Новосибирская область: отсюда поступила каждая третья заявка на конкурс. На втором месте — Иркутская область, журналисты Приангарья заявили 23 материала. На третье место поднялась Томская область: из этого региона до финала дошла 21 работа.

Победителей регионального этапа определяли Яков Самохин, председатель правления Новосибирского союза журналистов; Любовь Шальнева, начальник департамента информации и оперативного планирования аппарата полномочного представителя Президента РФ в Сибирском федеральном округе; Елена Агамян, начальник службы телевизионных программ ГТРК «Новосибирск»; Наталья Моисеева, директор департамента внешних коммуникаций «Ростелекома» в Сибири и Николай Зенин, вице-президент — директор макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком».

«С каждым годом рассказывать о цифровых технологиях становится все сложнее: иногда кажется, что искусственный интеллект шагнул так далеко, что без специального образования понять принцип работы умных устройств невозможно. Но уровень профессионализма сибирских журналистов растет вместе с сервисами, благодаря чему получается рассказать просто о сложном и показать важность тех цифровых преобразований, которые воплощает в жизнь как “Ростелеком”, так и другие телекоммуникационные компании», — отметил Николай Зенин.

Журналисты заявляли работы по четырем основным номинациям: «Печатная пресса», «Радио и телевидение», «Интернет-СМИ» и «Социальные медиа». Кроме того, подать материалы можно было в спецноминации по темам «Кибербезопасность» и «Цифровой регион». Чаще всего новосибирские конкурсанты обсуждали развитие технологий в период пандемии и рассказывали о цифровизации города и области.

«Тема цифровизации отдаленных сел для меня очень близка! Мои родители живут в глухой деревне в Северном районе Новосибирской области. Каждое лето, приезжая туда, я оказывалась в полной изоляции — ни сотовой связи, ни интернета. А теперь бабушки и дедушки всегда на связи, для меня это очень важно, слышать их, видеть каждый день. Поэтому сюжет на эту тему снимала с особой любовью, трепетом и пониманием значения происходящего», — сказала победительница в номинации «Радио и телевидение» Яна Бугакова, которая сняла сюжет о селе Поварёнка Коченёвского района, в котором запустили пилотный проект «Цифровой сельсовет».

Призерами сибирского этапа конкурса стали:

В номинации «Печатная пресса»:

1 место — Наталья Повольнова из Красноярска, издание «Деловой квартал», за работу «Роботы за прилавком»;

2 место — Лолита Белова из Новосибирска, издание «Коммерсантъ-Сибирь», за публикацию «Интернет-трафик поправился на карантине»;

3 место — Татьяна Кузнецова из Барнаула, филиал ФГБУ «Редакция "Российской газеты"», за материал «Поставили на цифру».

В номинации «Радио и телевидение»:

1 место — Яна Бугакова, филиал ВГТРК «ГТРК “Новосибирск”, за сюжет «Проект "Цифровой сельсовет"»;

2 место — Ольга Дурных, филиал ВГТРК «ГТРК “Новосибирск”, за работу «В ботаническом саду Новосибирска создают цифровые копии мхов и лишайников»;

3 место — Андрей Свиридов, филиал ВГТРК «ГТРК “Кузбасс”», за сюжет «Энергосберегающее освещение».

В номинации «Интернет-СМИ»:

1 место — Елена Тайлашева из Томска, региональное информационное агентство «Томск», за материал «Неповоротливые вымрут: проректор ТПУ о "революции 4.0" в образовании»;

2 место — Федор Туров из Новосибирска, издание «Континент Сибирь», за работу «Что принес 2020 год в программу “цифрового импортозамещения”?»;

3 место — Алина Вовчек из информационного агентства «Иркутск онлайн» за публикацию «Иркутская область как стартап. В чем перспективы региона?»

В номинации «Социальные медиа»:

1 место — Евгений Кунчиц из Кемерова за публикацию в Instagram «Умный дом, опыт эксплуатации»;

2 место — Наталья Романова из Иркутска за материал «Цифровизация туристической отрасли Иркутской области»;

3 место — Андрей Мужщинский из Красноярска за публикацию «Софт сейчас ложится из-за неправильной эксплуатации, а не из-за ошибок».

Журналисты, занявшие первые места в основных номинациях на сибирском уровне, поедут в Москву на федеральный финал конкурса, который состоится 10 июня. Тогда же станут известны победители в двух спецноминациях. Победители федерального этапа отправятся на Дальний Восток и посетят остров Сахалин — территорию, которая активно развивается как цифровой регион.

Стратегическим партнером конкурса выступает Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, партнером — АО «Шнейдер Электрик» (юридическое лицо компании Schneider Electric в России), информационную поддержку оказывает группа «Интерфакс». Официальный хештег конкурса: #eFuture; сайт конкурса: smi.rt.ru