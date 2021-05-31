Последние секунды жизни парашютиста, разбившегося под Омском, попали на видео

Коллеги разбившегося экстремала утверждают, что он не справился с потоками ветра при приземлении. Фото: vk.com

Трагедия произошла в минувшие выходные под Омском. На аэродроме поселка Марьяновка проходили прыжки с парашютом. Один из спортсменов при приземлении не рассчитал свою скорость и рухнул на полном ходу прямо на землю. Сибиряк скончался на месте - выжить от таких травм у него просто не было шансов.

Как выяснила "Комсомолка", погибшего звали Сергей Б. Омичу 41 год, и он был довольно опытным парашютистом. И это далеко не первый его прыжок. Коллеги по этому спорту характеризуют его как опытного человека. Сергей Б. буквально болел прыжками и все, что было связано с экстримом. Любил он покататься и на горных лыжах. В омской федерации парашютного спорта он не состоял, но активно практиковался. Правда, как рассказали нам, преимущественно на аэродромах соседних регионов. Это связано с более широкими возможностями спортсменов для полетов в других городах.

Сергей Б. был достаточно опытным парашютистом. Фото: vk.com

Что именно произошло, сейчас выясняют следователи. Они проводят проверку по поводу смерти спортсмена и проверяют организаторов прыжков. Мы связались с председателем федерации парашютного спорта в Омске Виталием Чичериным. По его словам, трагедия, скорее всего, случилась из-за ошибки Сергея Б. Что он имеет в виду, Чичерин пояснять не стал.

- У спортсмена был полностью исправный парашют и огромный опыт в прыжках. Что именно могло пойти не так, сейчас сложно сказать. Скорее всего, это ошибка в пилотировании. Возможно, он собирался отработать какой-то маневр, но что-то пошло не так, - рассказал о возможной причине произошедшего один из инструкторов омского авиационно-спортивного клуба ДОСААФ Денис Кобриков.

Как предположил опытный парашютист, омич слишком резко зашел на приземление и не смог справиться с потоками ветра. От этого он и упал. Но окончательно в причинах произошедшего разберутся следователи. Дело передали в следственное управление на транспорте следственного комитета.

Появившееся в соцсетях в группе "Жесть Омска" видео последних секунд омского парашютиста косвенно подтверждает эту версию. На кадрах видно, что на посадку Сергей Б. заходит на очень большой скорости. Он пытается погасить ее поворотами строп, но до земли остается слишком маленькое расстояние. На полном ходу экстремал буквально втыкается в землю. 41-летний спортсмен скончался на месте.