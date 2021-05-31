Стало известно, почему разбился парашютист под Омском

Возможно, омич решил отработать сложный маневр, но не справился. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На минувших выходных, 29 мая, на аэродроме под Омском в Марьяновке произошел несчастный случай. Во время прыжка насмерть разбился опытный парашютист. Спортсмен уже давно занимался парашютным спортом и совершил не один прыжок. В омской федерации парашютного спорта он не состоял, но активно практиковался, правда, преимущественно на аэродромах соседних регионов. Как объяснил председатель федерации парашютного спорта в Омске, это связано с более широкими возможностями для полетов в других городах.

Постоянно не состоял спортсмен и в омском спортивном клубе, но иногда все же совершал прыжки.

- У спортсмена был полностью исправный парашют и огромный опыт в прыжках. Что именно могло пойти не так, сложно сказать. Скорее всего, это ошибка в пилотировании. Возможно, он собирался отработать какой-то маневр, но что-то пошло не так, - рассказал о возможной причине произошедшего один из инструкторов омского авиационно-спортивного клуба ДОСААФ Денис Кобриков.

Как предположил опытный парашютист, омич слишком резко зашел на приземление и не смог справиться с потоками ветра. От этого он и упал. Но окончательно в причинах произошедшего разберутся следователи. Дело передали в следственное управление на транспорте следственного комитета.