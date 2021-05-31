Омский институт водного транспорта – вуз со 100-летней историей

В чем преимущества обучения в Омском институте водного транспорта, рассказала «Комсомольской правде» заместитель директора по развитию молодежных инициатив ОИВТ Татьяна Юрьевна Никишкина.

— Татьяна Юрьевна, как будет проходить приемная кампания-2021? На что нужно обратить внимание родителям выпускников 11-х классов?

— Приемная кампания 2021 года претерпела значительные изменения. С этого года разрешена вариативность предоставляемых в приемную комиссию результатов ЕГЭ для выпускников. Для поступления в наш вуз нужно предоставить ЕГЭ по математике, русскому языку, физике или информатике. То есть физика и информатика становятся взаимозаменяемыми, вариативными. Выпускник сам вправе выбрать для предоставления в приемную комиссию вуза те результаты ЕГЭ, которые он сочтет нужным. Также с этого года каждый вуз самостоятельно определяет количество направлений подготовки, на которые абитуриент может претендовать. В Омском институте водного транспорта при поступлении мы будем брать заявления на 5 направлений подготовки. С 2021 года отменены волны зачисления. Это говорит о том, что абитуриенты, поступающие на бюджетные места, будут зачислены по всей стране в единый день зачисления – 5 августа.

- Во многих вузах поднялись минимальные для поступления баллы ЕГЭ…

- Да все верно. Но наш учредитель - Министерство транспорта РФ оставил минимальные баллы на прежнем уровне: математика — 27, русский язык — 36, физика — 36, информатика — 40 баллов. При минимальных баллах ЕГЭ сохраняется отличный шанс на поступление на бюджетные места в Омский институт водного транспорта.

- Школьники неохотно выбирают физику?

- Наш вуз это понимает. На протяжении последних двух лет на базе института существует социальный проект для школьников «Подготовься к ЕГЭ с нами», в рамках проекта преподаватель вуза бесплатно проводит раз в неделю по два часа занятия по физике — сложному предмету, который необходим для поступления в наш институт. В следующем году институт планирует развивать проект и осуществлять подготовку в очном и онлайн форматах. Такая форма охватит не только городских школьников, но и ребят из области.

— Вы принимаете для обучения школьников и после 9, и после 11 класса?

Pаместитель директора по развитию молодежных инициатив ОИВТ Татьяна Юрьевна Никишкина

— Наш институт – это многоуровневая система подготовки кадров для отрасли водного транспорта. После 9 класса мы приглашаем в Омское командное речное училище. Поступление ведется по среднему баллу аттестата. В прошлом году средний балл по аттестату был от 3, 6. Но я советую родителям подавать документы, даже если у вас балл ниже, потому что траектория поступления может быть разной, мы сами до последнего дня не знаем, как сложится конкурсная ситуация.

— Татьяна Юрьевна, расскажите о преимуществах Омского института водного транспорта?

— Первое это – социальный «бонус». Все курсанты института и училища, обучающиеся на бюджетной основе, обеспечиваются бесплатным горячим трехразовым питанием за счет средств федерального бюджета. Помимо этого курсанты обеспечиваются полным всесезонным форменным обмундированием. Некоторые родители относятся к этому скептически, считают, что это реклама, но мы всегда приглашаем родителей и будущих абитуриентов придти в вуз и увидеть самим, как у нас все организовано. Помимо питания и обмундирования выплачиваются государственные и социальные стипендии, осуществляются иные меры государственной поддержки.

Еще одно наше преимущество — мы омский вуз. Преподаватели нашего вуза работают на постоянной основе, это доктора и кандидаты наук с огромным опытом. К примеру, кафедру естественных наук и информационных технологий возглавляет Олег Леонидович Курнявко, известный в Омске IT-специалист, который разработал цифровую платежную систему SIGMA.

Хочу отметить, инженерные специальности – стратегически важные для нашего государства. На подготовку этих специалистов государство затрачивает огромные финансовые ресурсы. Кроме того, не так давно губернатор Александр Бурков заявил о намерении возродить в Омске судостроение. Планы по развитию внутреннего водного транспорта уже обсудили во время заседания рабочей группы под председательством губернатора. На данный момент практически разработана соответствующая концепции развития водного транспорта. Для этих целей в областном бюджете предусмотрено 4 млн рублей. Это своего рода прорыв: государство и бизнес нашли точки соприкосновения, поэтому коллектив нашего вуза уверен, что наши выпускники были и будут востребованы в будущем.

— Татьяна Юрьевна, а если говорить о сегодняшнем дне. Востребованы ли сегодня выпускники Омского института водного транспорта?

— Около 90% выпускников идут работать в отрасль. Остальные 10% - работают в других сферах экономики, служат по контракту в военно-морском флоте. Статистика службы занятости показывает, что у нас нет нетрудоустроенных выпускников. Чтобы добиться такого показателя трудоустройства наш вуз успешно сотрудничает с организациями отрасли, причем не только находящимися на территории Омска и Омской области. В вузе активно работает Попечительский совет, члены совета – основные работодатели для наших выпускников.

Мы готовим специалистов для всей Западной Сибири. И к слову, наших выпускников хвалят везде. Потому что мы не только их обучаем, а учим дисциплине, ведь флот – это жесткая дисциплина. Учебно-воспитательный процесс в вузе не прекращается ни на минуту, мы прививаем любовь к своей малой Родине, к славной и богатой подвигами народа истории России, воспитываем курсантов в духе флотских традиций, где слово команда, экипаж – это не просто набор букв.

— Как и где студенты проходят практику?

— Система практического обучения у нас построена таким образом, что курсанты и студенты, начиная уже с первого курса, имеют возможность заключать трудовые договора с организацией отрасли водного транспорта, в которую он получил направление. В феврале в отдел практики поступают официальные письма от работодателей, в которых они указывают количество курсантов, готовых принять на практику. Получается, что обучающийся по достижении 18 лет уходит работать в должности. Это не только практическое обучение на судне в течение навигации, но и заработная плата, бесплатное коллективное питание, компенсация за отпуск.

И самое главное – это получение практических умений и навыков, первый трудовой стаж.

— А если говорить о размере заработной платы. На что могут рассчитывать выпускники Омского института водного транспорта?

— Около месяца назад статисты Омской области опубликовали данные о том, кто из омичей получает большие заработные платы. В этом списке есть наши специальности: это капитаны, помощники капитанов с заработной платой более 150 тыс. рублей.

Работая в тесном взаимодействии с работодателями и слушая их комментарии к подготовке специалистов, мы корректируем учебный процесс, развиваваем сильные стороны, нивелируем слабые, держим руку на пульсе, так как отрасль постоянно развивается, появляется новое оборудование, новые суда, новые двигатели — мы должны выпустить таких специалистов, чтобы они были востребованы на рынке, и мы это делаем.

Если выпускник ставит себе цель выучиться, приобрести перспективную профессию и работать – это в наш вуз! Мы приглашаем всех школьников в Омский институт водного транспорта. На интернетовских площадках, в Инстаграме, которые активно у нас развиваются, мы постоянно рассказываем о нашем институте, снимаем аудитории, столовую, знакомим с преподавательским составом, то есть выкладываем контент, который дает возможность школьникам и их родителям быть сопричастными к вузу, познакомиться с учебным заведением со 100-летней историей и принять верное решение.

Омский институт ждет выпускников 9-х и 11-х классов по адресу: г. Омск, ул.И. Алексеева,4.

Горячая линия приемной комиссии: (3812) 23-75-28

Email: pr_kom@mail.ru

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