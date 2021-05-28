Константин Богомолов показал омскому зрителю «Преступление и наказание» в тарантиновском стиле

При минимуме декораций свет на сцене играет решающую роль. Фото: предоставлено Омским академическим театром драмы

В Омске продолжается фестиваль «Золотая маска». В рамках форума на сцене «Пятого театра» показали «Преступление и наказание», поставленное модным, востребованным и, как теперь убедилась и омская публика, очень талантливым режиссером Константином Богомоловым. Это уже четвертая его постановка по произведениям Достоевского. Ранее были «Карамазовы» на сцене МХТ им. А.П. Чехова, «Бесы» в Театре на Малой Бронной и «Мышкин» в Ленкоме.

65-ЛЕТНЯЯ АКТРИСА В РОЛИ СОНИ МАРМЕЛАДОВОЙ

Произведение Достоевского пронизано духом Петербурга, поэтому вполне логично, что его инсценировали именно в Северной столице – в «Приюте комедианта». Неслучаен выбор театра и по другой причине:

– У нас нет постоянного состава, – рассказывает директор и художественный руководитель театра Виктор Минков. – Мы приглашаем режиссеров и актеров, которых хотели бы видеть, из других театров. Собрать всех артистов для «Преступления и наказания» было безумной задачей, потому что они очень востребованы, заняты в других театрах, в кино, но Константин Богомолов говорил, что не видит ни в одном театре того состава, который он бы хотел собрать. Он конкретно называл артистов, которых хотел бы видеть в этих ролях.

Фото: предоставлено Омским академическим театром драмы

Артистов режиссер подобрал чуть ли не с хирургической точностью и разрушил все хрестоматийные стереотипы по поводу того, какими они должны быть. Появление на сцене Сонечки, которая – как все мы помним – выглядела значительно моложе из-за своего детского личика, сначала вводит в ступор.

Ее играет 65-летняя народная артистка РФ Марина Игнатова. И вот это дикое несоответствие угловатых подростковых движений взрослого человека дает ощущение трагедии этого существа. Соня «убила себя» ради спасения мачехи и ее детей, став проституткой. Это уставшая и опустошенная женщина, которой «тысячу раз справедливее и разумнее было бы прямо головой в воду и разом покончить», но «с ними-то [детьми] что будет?».

Соня Мармеладова в исполнении Марины Игнатовой. Фото: предоставлено Омским академическим театром драмы

Тяжелые и продолжительные монологи героев Достоевского в исполнении артистов «Приюта комедиантов» слушаются на одном дыхании. Фото: предоставлено Омским академическим театром драмы

И, конечно, за свою жизнь эта девочка уже узнала и прочувствовала куда больше чистой и до глупости наивной маменьки Раскольникова. Ее играет 32-летняя Алена Кучкова. В сознании прочно закрепился образ Пульхерии Александровны как уже очень пожилой женщиной. Хотя, перечитывая роман, с удивлением узнаешь: ей всего 43 года.

В постановке Богомолова она получилась серой тенью обожествляемого сына Роди – главного упования семьи. Ведь ради него не жаль пожертвовать и другим ребенком – дочерью Дуней.

Любопытно, что Лужина – опостылевшего и явно неравного по масштабу личности Дуне Раскольниковой (в исполнении Марии Зиминой) – играет артист маленького роста Алексей Ингелевич. Неотвратимость замужества с Лужиным ради того, чтобы брат Родя жил в комфорте, делает и Дуню во многом трагической фигурой.

Роль Лужина исполнил Алексей Ингелевич. Фото: предоставлено Омским академическим театром драмы

Между формально родными братом Родионом (Дмитрий Лысенков)и сестрой Дуней (Мария Зимина) – пропасть. Фото: предоставлено Омским академическим театром драмы

Это слепое обожание маменьки и сестры во многим сделало Родиона Раскольникова самовлюбленным, ни к чему не пригодным фашиствующим социопатом. Дмитрий Лысенков сыграл его холодным, полным гордыни и нелепого юношеского максимализма.

При разговоре сестрой он стоит вдали – у противоположной стены комнаты – и диалог формально родных людей получается натянуто-механическим. Точно также и в сцене, где Родион бросается в ноги Сонечке и сообщает «что не ей поклонился, а всему страданию человеческому». Это не акт сострадания, а исключительно любование «величием» собственного духа.

«ЭТО НЕ МОГЛО ПРОИЗОЙТИ НИГДЕ ВО ВСЕЛЕННОЙ, КРОМЕ ПЕТЕРБУРГА»

И как же смешно удается разбить убежденность в собственной избранности, вселенную в голову Раскольникова безропотными матерью и сестрой, следователю Порфирию Петровичу. Это совсем сегодняшний персонаж – в чуть мятой полицейской форме не по размеру, с пивным животиком и геморроем. И вот эта комическая фигура раскрывается в тонкого, ироничного человека. Остроумного манипулятора, который и с какой-то отеческой усмешкой и состраданием относится к фигуранту своего дела, написавшему статью о «великой теории». На наш очень субъективный взгляд, это самый яркий образ всей постановки.

– «Преступление и наказание» – это петербургский роман, это не могло произойти нигде во Вселенной, кроме Петербурга, нужно, чтобы были эти улицы, переулки, – считает заслуженный артист России, исполнитель роли Порфирия Петровича Александр Новиков. – Это совершенно одинокие люди. Их общение какое-то формальное, даже когда на сцене двое. По сути способ существования – монологи. И Свидригайлов пытается прокричаться, и мама Раскольникова, но все это тонет в Петербурге.

Порфирия Петровича сыграл неподражаемый, ироничный Александр Новиков. Фото: предоставлено Омским академическим театром драмы

В отличие от Порфирия Петровича, живого и человечного, сладострастник Свидригайлов – еще одна механическая кукла. Все его пространные речи – о жене, в убийстве которой его подозревают, о походах к «сенным девушкам» и рассуждения о прелестях 16-летних невинных девочек – он произносит монотонной скороговоркой. Слова буквально налетают одно на другое, толпятся и сыплются на зрителя все разом. Такой же хаос творится и в голове этого страшного и несчастного человека.

Роль Аркадия Ивановича Свидригайлова исполнил Валерий Дегтярь. Фото: предоставлено Омским академическим театром драмы

Полицейские в спектакле носят современную форму. Фото: предоставлено Омским академическим театром драмы

Отдельная и значимая для восприятия роль у минималистичных декораций. Этот куб с серыми стенами, внутри которого происходит действие романа, и та самая «комната-гроб» Раскольникова и питейная, где он знакомится с пьяницей Мармеладовым и слушает его горькую исповедь, и комната Сони. На потолке квадраты из ламп, которые освещают сцену в зависимости от происходящего там: мигают разными цветами во время сцены пьянства в баре, горит кроваво-красным, когда Мармеладов раздавлен каретой, мертвенно-синим в полицейском участке и розовым дома у Сони. Больше от текста Достоевского на сцене не отвлекает ничего.

Необычно и музыкальное сопровождение, которое выбрал режиссер. Это знакомая каждому музыка из фильмов «Мой ласковый и нежный зверь» и «Служебный роман», которая периодически возникает в самые напряженные моменты. Такое сопровождение подчеркивает обыденность всего происходящего.

В СПЕКТАКЛЕ О СМЕРТИ НА СЦЕНЕ НИКТО НЕ УМИРАЕТ

В спектакле нет и грубого натурализма: ни убийства старухи-процентщицы и ее сестры, ни самоубийства Свидригайлова. Богомолов избежал даже упоминания об этих эпизодах, не изменив при этом основной сути произведения. Ему как филологу важнее текст Достоевского, диалоги героев и смысл слов, которые и сделали банальную по сюжету детективную историю великим романом.

Спектакль, кстати, заканчивается признанием Раскольникова, не его покаянием и надеждами на новую жизнь.

– Это не преступление и покаяние, а «Преступление и наказание», – объясняет сыгравший главного героя Дмитрий Лысенков. – Если вы прочтете эпилог, то там будет только намек на то, что когда-нибудь, возможно, это произойдет, но это уже тема для другого романа. Покаяния у этого человека нет, таким мы его и играем.

Фото: предоставлено Омским академическим театром драмы

ИЗ АННОТАЦИИ К ПОСТАНОВКЕ

«Смерть – только эпизод жизни»

Режиссер Константин БОГОМОЛОВ:

– В этом спектакле вы не увидите Достоевского кричащего, страдающего, рыдающего. Здесь Достоевский спокойный, скорее рациональный, а не эмоциональный. Все эмоции спрятаны внутрь. Сам подход к «преступлению» здесь (не способ изложения). действительно, тарантиновский. В том смысле, что у Тарантино смерть не рассматривается как драма, она – только эпизод жизни. Из истории изъяты моменты физических мучений, хотя сохранены и текст, и структура романа. Но этом каждый монолог изъят из зоны нравственных и моральных мучений. Вот что здесь от Тарантино.

ОТЗЫВЫ КРИТИКОВ

Жанна ЗАРЕЦКАЯ, Фонтанка.ру:

– Актеры-интеллектуалы, виртуозно работая со словом, жонглируя сентенциями, как циркачи, заставляют зал не просто дивиться узнаваниям (текст, написанный более века назад, звучит со сцены, как публицистика из сегодняшних газет), но и смеяться.

Татьяна ДЖУРОВА, Colta.ru:

– «Бомба» петербургского сезона – «Преступление и наказание», спектакль, открывший нового Константина Богомолова.

Тамара ЛАРИНА, «Петербургский дневник»:

– Игра всего актерского состава – настоящий экстаз. Намеренно понижая тон, все говорят без нажима, как мы в обыденной жизни. Без заламывания рук и пафоса, они достигают невероятной психологической достоверности, где любые внесенные смыслы уместны.

Андрей ПРОНИН, Colta.ru:

– Герметичный спектакль-загадка, в котором нет ничего, кроме слова Достоевского, звучавшего непривычно остро и обрастающего парадоксальными подтекстами. Стопроцентный актерский театр без заметных режиссерских подпорок: по нынешним временам – немыслимый радикализм.

НОМИНАЦИИ И НАГРАДЫ СПЕКТАКЛЯ:

«Преступление и наказание» Театра на Малой Бронной – лауреат «Золотой маски» в номинации «Драма/ спектакль малой формы». Кроме того, постановка была номинирована еще в 9 категориях.

Высшая театральная премия Санкт-Петербурга «Золотой софит»:

– Александр Новиков – лауреат в категории «Лучшая мужская роль»,

– Марина Игнатова – лауреат в категории «Лучшая женская роль».

ДЛЯ СПРАВКИ:

Константин Богомолов окончил филологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова и режиссерский факультет РУТИ-ГИТИС (курс А. Гончарова) в 2003 году. Ставил спектакли в Театре им. Н.В. Гоголя, РАМТе, Театре им. А.С. Пушкина, Театре Наций, БДТ им. Г.А Товстоногова, театре «Приют комедианта», а также театрах Литвы, Латвии, Польши и Италии. Постоянно сотрудничает с Театром Олега Табакова и МХТ им. А.П. Чехова.

В 2007 году удостоен театральной премии «Чайка» за спектакль «Много шума из ничего» в номинации «Сделай шаг» (за нетрадиционное прочтение классического произведения).

Лауреат премии Благотворительного фонда Олега Табакова и премии имени Олега Янковского «Творческое открытие».

С 2008 года 12 раз номинирован на премию «Золотая маска». В 2014 году удостоен «Приза критики» этого фестиваля за спектакль «Идеальный муж. Комедия».

В 2015 году признан «Режиссером года» по версии журнала GQ. В 2016 году стал лауреатом премии журнала «OK!» в номинации «Театр ХХI века».

В 2019 году назначен художественным руководителем московского Театра на Малой Бронной.

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