Омичи соберутся в сквере Дружбы народов, чтобы почтить память погибших в казанской гимназии

При захвате школы погибли как минимум 7 детей. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Накануне всю страну потрясла новость о захвате заложников в казанской гимназии №175. Ученики как обычно пришли в школу на занятия, и ничего не предвещало беды, когда в здание ворвался бывший ученик с оружием. 19-летний местный житель сначала выстрелил в охранника, потом в учительницу, они первыми попались на пути, а потом стал палить во всех, кого видел. «Комсомольская правда в Казани» сообщала о 7 погибших, но позже их число выросло до 11 человек, пострадали от действий стрелка более 30 людей.

Чтобы спастись от надвигающегося кошмара, дети выпрыгивали из окон, выбегали из здания, пока могли. Происходящее быстро заметили прохожие, услышавшие звуки стрельбы и увидевшие паникующих детей. После этого к делу подключилась полиция. Стрелка удалось задержать, уже прошли первые допросы, его также проверят на вменяемость.

В республике объявлен траур. По всей стране люди выражают соболезнования семьям погибших и омичи не остаются равнодушными. Сегодня, 12 мая, в 17:00 горожане придут в сквер Дружбы народов, который находится неподалеку от остановки Сибзавод на улице Красный путь, чтобы почтить память погибших школьников и сотрудников гимназии.

После трагических событий в гимназии губернатор Омской области Александр Бурков также выразил соболезнования главе республики Татарстан. Глава региона поручил местным властям усилить контроль за пропускной системой в омских школах, чтобы избежать подобных ситуаций и обезопасить жизни детей и преподавателей.