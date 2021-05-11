После трагедии с расстрелом детей в Казани в омских школах усилили охрану

Стрельба произошла утром 11 мая в школе №175 на улице Файзи. Фото: REUTERS

Сегодня, 11 мая, в Казани случилась трагедия. В местную гимназию № 175 проник 19-летний выпускник Ильназ Галявиев. Он пронес в здание оружие и начал расстреливать всех, кто попадал в поле зрения: охранника, учительницу, потом – учеников.

12 мая объявлен в Татарстане днем траура.

«Комсомольская правда в Казани» со ссылкой на президента Республики Рустама Минниханова сообщает о семи погибших детях: трех девочках и четырех мальчиках. Двое из них скончались после падения с высоты – ученики пытались спастись от стрелка, выпрыгивая из окон. В общей сложности в результате происшедшего погибли 11 человек, еще более 30 пострадали.

Сейчас во всех школах Казани отменены занятия во вторую смену, в Республике введен режим контртеррористической операции, чтобы обеспечить максимальную безопасность всех учащихся.

После ЧП охрану усилили во всех учебных заведениях страны, в том числе и в Омской области.

- В целях предупреждения происшествий, преступлений и чрезвычайных ситуаций в образовательных учреждениях глава региона поручил министерству образования Омской области организовать взаимодействие с территориальными подразделениями УМВД по Омской области и незамедлительно выполнить комплекс мероприятий, направленных на усиление охраны организаций: ужесточить пропускной режим в образовательных организациях и контроль за вносимым имуществом, организовать усиление дежурных служб для принятия оперативных мер, проверить исправность и надежность работы имеющихся технических средств экстренного вызова, – сообщает пресс-служба областного правительства.

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