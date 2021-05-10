«Прыжки на костях»: Омский батутный центр снял ролик с танцами возле мемориала Победы

Девушки в имитации военных гимнастерок и спортивных штанах решили поздравить омичей, прыгая возле мемориала погибшим людям. Фото: скриншот видео

Посетители омского батутного центра заметили очень странный пост в соцсети заведения. В порыве сделать, как лучше и присоединиться к теме 9 Мая, руководство фитнес-клуба выпустило «партиотический» ролик. Но, видимо, решило сэкономить на режиссере.

Другого объяснения безумному сочетанию батутов, установленных в парке Победы, и радостно скачущих на них пяти девиц в пилотках, имитации военных гимнастерок сверху и обтягивающих спортивных легинсов снизу, нет.

Ролик быстро разлетелся по соцсетям, возмутив практически всех, кто его посмотрел. У самих авторов не хватило ни вкуса, ни банального чувства такта, чтобы понять, что с ним не так и почему такое фривольное поздравление неуместно на мемориале павшим фронтовикам, пишут люди.

- Танцы на костях, – возмущаются комментаторы.

Оправдываясь, представители батутного центра сначала заверяли, что ролик не носит рекламного характера. Но после того, как подписчики заметили указание их названия, размещенного в углу клипа, написали новый пост в Instagram. Извинения, вроде, и принесли, но в чем смысл претензий, судя по всему, так и не поняли. Приводим этот комментарий.

КОММЕНТАРИЙ БАТУТНОГО ЦЕНТРА:

- Люди остановитесь! Опубликованный к Дню Победы ролик был снят в качестве призыва благодарить наших предков за то, что в этот день, они нам подарили свободную от фашистского гнета жизнь. Большая часть ролика (на батутах) снималась на входе в парк Победы, недалеко от мемориала воинам-омичам, не на самом мемориале! Мемориальный комплекс парка культуры и отдыха имени 30-летия Победы начинается с Аллеи памяти и переходит в Площадь митингов. С Площади митингов открывается путь на Дорогу войны, в конце которой находится Вечный огонь. Именно к нему в конце ролика девушки и возлагают цветы в знак памяти и гордости, чтобы показать и напомнить вам, что 9 Мая весь мир торжествует, что он (мир) не порабощен. За что столько ненависти? Приносим извинения, если задели роликом, который был снят в качестве видеопоздравления с Днем Победы, чьи-то чувства.

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