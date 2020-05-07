2020-05-07T09:00:03+03:00
Общество

История омских памятников: Скульптура матери, потерявшей 7 сыновей на фронте, и монумент воинам в Парке Победы

Рассказываем историю создания монументов, посвященным подвигам земляков и Великой Победе
Станислав МУХИН
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ФОТО: 2 ГИС. Памятник труженикам тыла представляет собой масштабную композицию высотой более 10 метров и свыше 13 метров в длинуФОТО: 2 ГИС. Памятник труженикам тыла представляет собой масштабную композицию высотой более 10 метров и свыше 13 метров в длину
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В Омске сотни памятников. Многие посвящены героическим поступкам людей во время Великой Отечественной Войны. За каждым памятником – свои истории. О них мы и расскажем в материале.

Памятник матери – Ларионовой Анастасии Акатьевне

Материнский подвиг нашей землячки Ларионовой Анастасии Акатьевны смогли оценить лишь в конце 90-х. За время своей трудной и трагической жизни особых почестей сибирячка, жившая в деревне Михайловка Саргатского района, не получала. Война забрала у Анастасии Акатьевны семерых сыновей. Она проводила на фронт сыновей Григория, Пантелея, Прокопия, Петра, Федора, Михаила, Николая. Все они погибли и так и не вернулись.

Материнский подвиг нашей землячки Ларионовой Анастасии Акатьевны смогли оценить лишь в конце 90-х.

Материнский подвиг нашей землячки Ларионовой Анастасии Акатьевны смогли оценить лишь в конце 90-х.

Памятник материнскому подвигу, установленный у музея Воинской славы на улице Таубе, торжественно открыли в 2000 году к 9 Мая. Омскому скульптору Голованцеву и архитектору Хахаеву удалось очень четко передать весь трагизм судьбы этой простой женщины. Скорбное лицо обрамлено платком, бесконечное горе в каждой морщинке простого лица. Глаза Анастасии Акатьевны смотрят в даль в надежде увидеть родные силуэты детей. Левая рука сильно прижата к сердцу – все это подчеркивает ее боль. За фигурой женщины в память о ее семи сыновьях посажены 7 березок.

Памятник труженикам тыла

Тоже сравнительно молодой монумент, который появился в нулевые. Торжественно его открыли 7 мая 2010 года на пересечении улиц Хмельницкого и Лизы Чайкиной. Памятник представляет собой масштабную композицию высотой более 10 метров и свыше 13 метров в длину. Главной идеей скульптурной композиции стал образ эшелона, который доставляет на фронт танки, пушки, снаряды, продовольствие, новые воинские формирования. В единый комплекс объединены девять фигур – собирательные образы омских тружеников тыла времен Великой Отечественной войны. За годы войны Омск стал одним из главных тыловых городов. Вагонами наши земляки отправляли и танки, самолеты, снаряды, двигатели. Вот почему памятник обрамляют крылья – по задумке авторов монумента Вахитова и Норышева символ незримого присутствия тех, ради кого в тылу совершались трудовые подвиги: солдат, ушедших на фронт.

Мемориальный комплекс в честь воинов-сибиряков

О строительстве парка в честь Победы в войне в Омске задумались в 60-е. После его возведения 9 мая 1975 года и открыли Мемориальный комплекс в честь воинов-сибиряков. Центральным образом ее является огромная 14-метровая фигура солдата-победителя. На его плечах плащ-палатка, а над головой он держит меч и венок лавра, символизирующий Победу.

На плечах 14-метрового солдата плащ-палатка, а над головой он держит меч и венок лавра, символизирующий Победу. Фото: ВКонтакте

На плечах 14-метрового солдата плащ-палатка, а над головой он держит меч и венок лавра, символизирующий Победу.Фото: ВКонтакте

К центральной фигуре монумента ведет дорожка из брусчатки – она символизирует дорогу «Войны». На 5-ти глыбах выбиты годы войны, а на 13 камнях – высечены тематические барельефы, отражающие отдельные эпизоды Великой Отечественной войны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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