Секреты такси в Омске: сколько получают водители, по какому графику работают и почему нелегальные перевозчики скоро уйдут

Практически каждый месяц сотрудники ГИБДД проверяют такси на улицах Омска. Главным образом ищут нелегальных перевозчиков. Впечатляющая статистика была, например, в ноябре 2020 года. Остановили 2500 машин с шашечками такси и каждый пятый водитель вышел на линию без разрешительных документов.

Тревожно, учитывая что такси все более популярный способ передвижения по городу. Чтобы узнать, чем живет рынок частных перевозок Омска, мы поговорили с руководителем автопарка «Все Такси» Максимом Лебедевым. С организацией сотрудничают более 200 горожан на своих машинах и арендованных.

— В аренду машины берут те, кто относится к такси как к постоянному источнику дохода. Среди водителей на своих авто таких только 50%. Остальные подрабатывают. Самые популярные модели машин среди перевозчиков — Polo и Solaris, — рассказывает Максим Лебедев.

Наш собеседник считает, что со временем «черные» перевозчики уйдут из Омска. Причина тому — онлайн-агрегаторы по вызову такси.

— Сегодня с ним сотрудничают многие парки. Например, мы много работаем с Яндекс.Такси. Они требуют работать исключительно в рамках закона. Все условия созданы: можно быть ИП или самозанятым, чтобы стать партнером сервиса. Это сейчас не проблема. Таким образом рынок такси постепенно приходит в порядок, — говорит собеседник.

КАК ТАКСИСТЫ СТРОЯТ СВОЙ ДЕНЬ

График у таксистов, которые «партнерятся» с агрегаторами свободный — день строишь сам. Те, кто хочет зарабатывать выше среднего, выходят шесть дней в неделю. Самые популярные часы для заработка с 6 утра до обеда. Дальше занимаются своими делами и возвращаются на линию к 16:00.

Сегодня не редкость встретить глухого или слабослышащего водителя такси. Для людей с инвалидностью это хорошо: прибавка к пенсии. Наш собеседник считает, что если у водителя нет никаких медицинских противопоказаний к работе, он ответственно подходит к перевозке пассажиров, тогда нет никаких поводов отказывать человеку в возможности зарабатывать.

— Водители с проблемами по слуху, когда приходят оформляться, часто берут с собой друга-сурдопереводчика. Такой интересный способ коммуникации. Для людей с инвалидностью такси стало шикарным способом заработка. Ведь доход в этой сфере сейчас очень хороший, — говорит Максим Лебедев.

Руководитель рассказывает, что заработок водителей такси в Омске на уровне 80 — 90 тысяч рублей в месяц. Это после вычета всех комиссий и затрат на бензин. Никаких секретов работы для такого дохода знать не нужно.

БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА

— Хотите много зарабатывать? Выходите на линию, не отменяете заказы, ставите детское кресло, поддерживаете высокий рейтинг. В Яндекс.Такси у водителей действует балльно-рейтинговая система. Таксист может посмотреть ее в любой момент, — объясняет наш собеседник.

Алгоритм учитывает оценки пассажиров и активность водителя. Чем выше рейтинг, тем больше заказов водителю падает. Если же водитель часто не принимает заказ, то рейтинг понижается. Но это не фатально. Исправить ситуацию можно всегда. Главное не нарушать правила сервиса, хорошо и безопасно водить.

— Не отказываться от заказов еще выгодно потому, что агрегатор начисляет бонусы. Сейчас назову цифры из головы, но суть такая: делаешь 20 заказов и получаешь плюс несколько тысяч рублей к тому, что зарабатываешь. Поэтому не бывает такого, что ты в непопулярное время сделал много дешевых заказов и ничего не заработал. Этот бонус все равно «добьет» твой заработок до хорошего показателя.

К руководителю иногда приходят водители-партнеры парка и сетуют: «Не могу заработать».

— Начинаешь смотреть, как они работают с заказами, а там сплошная отмена поездок, на линию выходит по четыре часа в день. При таком подходе, о каких заработках может идти речь? При том что все возможности у тебя есть. Сам ставишь, какие заказы хочешь выполнять. Например, если машина класса «комфорт», то можно все равно брать пассажиров, которые вызвали «эконом», — рассказывает Максим Лебедев.

КСТАТИ

Сколько получают водители

После интервью «КП» решила удостоверится в данных нашего собеседника. Наверняка у читателя возникнет допрос, не приукрасил ли руководитель уровень дохода водителей такси? Независимо от спикера мы нашли омских таксистов, которые согласились принять корреспондента в профессиональный чат. В мессенджере водители обмениваются последними новостями и обсуждают работу.

Иногда проскакивает и тема заработка. Буквально недавно новички интересовались, сколько зарабатывают коллеги. Приводим скриншоты, которые водители сами кидали в чат. Поскольку своего согласия на публикацию они не давали, мы скрыли их имена и фото профиля.

Вот молодой человек поделился доходами за март и апрель. На момент подготовки материала отражена сумма за три недели апреля. Здесь и далее доход указан уже после вычета всех комиссий.

Другой водитель похвастался еще более высоким заработком. Более 90 тысяч рублей за три недели апреля. Обратите внимание на показатель рейтинга. Почти идеальные пять баллов.

Один из самых лучших результатов в чате. За март этот водитель получил «чистыми» свыше 108 тысяч рублей.