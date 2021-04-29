«Мы в шоке»: Сноха омской бабушки, по халатности захороненной с бомжами, удивлены суммой компенсации

Анна Федоровна даже на пенсии старалась держать форму. Фото: Личный архив

Напомним, эта страшная история случилась прошлым летом. 84-летнюю Анну Федоровну Милюк увезли на скорой с признаками коронавируса. Состояние пожилой женщины быстро стало тяжелым, поэтому ее определили в ковидную реанимацию БСМП-2. Разумеется, посещения родственницы были под запретом. А, чтобы узнать о ее состоянии, родственникам приходилось приезжать в больницу и уже оттуда по местному телефону связываться с лечащим врачом.

Другой связи с бабушкой у них не было. Каждый раз семье говорили, что она находится в стабильно тяжелом состоянии. Тревогу сноха и сын пациентки забили после того, как их Анну Федоровну «потеряли». Через несколько часов выяснилось, что она скончалась почти месяц назад. при этом родным сообщить об этом просто «забыли». Подробнее об этом мы писали здесь.

Семье Милюк пришлось тратить нервы и силы, чтобы самим разыскать умершую пенсионерку. Оказалось, ее захоронили в общей могиле с бомжами как невостребованный труп. Родным пришлось пережить эксгумацию Анны Федоровны, чтобы похоронить ее по-человечески.

Семья решила не спускать эту историю на тормозах и подала иск в суд. Сын и внучка Анны Милюк требуют компенсацию в 1 млн рублей каждому.

Сноха умершей бабушки удивлена решением суда. Фото: Анна МИКУЛА

Сегодня, 29 апреля, суд вынес решение по этому гражданскому иску. Ответчика обязали выплатить сыну умершей женщины 115 тысяч, внучке - 50 тысяч рублей.

- Мы, конечно, в шоке, – поделилась мнением с «Комсомольской правдой в Омске» сноха бабушки Елена Милюк. – Видимо, все наши страдания стоят такой ничтожной суммы. Как выяснилось, то, что Женя (сын умершей. – Прим. авт.) вынужден был присутствовать на эксгумации мамы и пережил после этого два инсульта, значения, видимо, не имеет. Нам сказали, что невозможно установить прямую связь между этими двумя событиями. Разумеется, мы будем обжаловать это решение. Адвокат уже готовит документы.

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Анна Федоровна Милюк после окончания Авиационного техникума всю жизнь проработала на Омском агрегатном заводе. Была ветераном труда, уважаемым человеком. Несмотря на то, что давно ушла на пенсию, коллеги ее помнили и любили. Даже в свои 84 года она старалась следить за собой и всегда одевалась с иголочки. Даже спланировала гардероб, в котором ее должны были проводить в последний путь. Поэтому известие о том, что интеллигентную пожилую даму захоронили в общей могиле для бомжей для ее близких стало чудовищным потрясением. Все случилось из-за равнодушия медиков, которые просто «забыли» сообщить родным о смерти бабушки. А потом не знали, как им рассказать про инцидент и попытались скрыть происшедшее. (Далее...)