В Ленинском районе Омска при пожаре сгорели три частных дома

Пожарные боролись с огнем несколько часов. Фото: ГУ МЧС России по Омской области

В прямом смысле горячая пора наступила в Омске для сотрудников МЧС. В регионе установилась сухая и теплая погода, многие во время субботников начинают жечь мусор и листья. Иногда это заканчивается плачевно.

В Ленинском округе сегодня около 15 часов произошел сильный пожар на улице 4-я Путевая. К моменту приезда сотрудников МЧС в частном секторе горело уже три дома. Огонь грозил переброситься на соседние здания. Тушение осложняла ветренная погода. С огнем пришлось бороться несколько часов. Сбить пламя удалось только через полтора часа.

- Предварительно площадь пожара составляла 500кв.м. Пострадавших нет.

В тушении пожара задействованы 11 пожарных автомобилей, 56 человек личного состава.

В 16:30 ликвидация открытого горения, - сообщили в пресс-службе омского МЧС.

Добавим, что за последние сутки из-за пала сухой травы и мусора в Омской области произошло 192 пожара! В субботу, 24 апреля, крупный пожар тушили на Левом Берегу Омска. Там горел камыш рядом с улице Лукашевича. С огнем боролись несколько часов.