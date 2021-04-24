Все в черном дыму: Что случилось на Левом Берегу Омска

Вот такой апокалипсис виден сверху. Фото: ВКонтакте

Крупный пожар на Левом Берегу Омска. Оттуда весь день валил сильный черный дым, те, кто живет поближе, видели языки пламени. Огонь можно было разглядеть с расстояния в несколько километров. Жители недоумевали: что случилось на Левом Берегу.

Как оказалось, вспыхнул камыш рядом с Иртышом. Пламя объяло несколько сотен квадратных метров зарослей. Огонь выглядит устрашающе, а с высоты птичьего полета на месте пожара и вовсе апокалиптическая картина. Как стало известно "Комсомолке", на месте тушения пожара работало четыре машины МЧС и 18 человек личного состава. О пострадавших не сообщается. Из-за чего вспыхнул огонь, также не уточняется.

Омичи в социальных сетях предполагают, что причиной мог быть человеческий фактор: поджог или неосторожное обращение с огнем. И требуют наказать виновников пожара. Из-за горения камыша все Нефтяники и Левый Берег Омска затянуло черным дымом. В воздухе стоит отчетливый запах гари.