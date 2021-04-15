В Омске от пневмонии скончалась одна из первых моделей проекта Oldushka

О смерти лица проекта Oldushka сообщил его автор, фотограф Игорь Гавар. Фото: Instagram.com

В ковидном отделении омской городской больницы скончалась, пожалуй, одна из самых известных моделей проекта Oldushka Ирина Денисова.

- Сегодня не стало Ирины Андреевны, моего друга, музы, одной из первых героинь проекта «Олдушка», – сообщил в Instagram автор проекта Игорь Гавар. – Ей было 84 года. Последние несколько месяцев ей нездоровилось, 5 апреля Ирину Андреевну увезли на скорой в БСМП-1, 13 апреля перевезли в ковидное отделение ГБ-1, где 14-го числа она скончалась от пневмонии. Ирина Андреевна была яркой, притягивающей внимание женщиной, сильной, очень любила жизнь, несмотря на многие личные трудности. Мы не только дружили, мы были творческим союзом, за 10 лет нашей дружбы сделали много всего интересного. Я регулярно снимал Ирину Андреевну для блога про уличную моду Омска, фотографировал для местных брендов одежды, снял для обложки специального номера французской газеты Le Courrier de Russie про Омск. Как самая стильная жительница города Ирина Андреевна была приглашена в ток-шоу «Мужское/женское» на Первом канале. А однажды я выдавал ее замуж в эфире программы «Давай поженимся». Мы умели веселиться, у нас был классный творческий тандем. Ирина Андреевна – важный человек в истории «Олдушки», в моей жизни с ее уходом исчезла и значимая часть моего родного города. Мне будет не хватать вас, милый друг и соратник. Здорово, что мы когда-то встретились с вами. Очень любимая Ирина Андреевна.

Всемирная известность к омичке пришла уже под конец ее крайне непростой жизни. Она стала моделью на восьмом десятке лет благодаря проекту фотографа родом из Омска Игоря Гавара. И даже прославила родной город: французское издание Le Courrier de Russie разместило на своей обложке фото Ирины на фоне перехода возле библиотеки имени Пушкина.

Жизнь элегантной и беззаботной на снимках женщины, за пределами съемочной площадки была далеко не безоблачной. В 2015 году «олдушка» попала в беду, став жертвой домашнего насилия. Выяснилось, что над ней издевался живший с ней сын. Он даже запрещал Ирине пользоваться холодильником. Эта история так поразила неравнодушных людей, что они смогли за 4 дня собрать деньги для покупки отдельной квартиры для женщины.

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Фотоаппарат 29-летний Игорь Гавар купил в студенческие годы. И сразу начал снимать однокурсников, друзей, родных и незнакомых людей на улицах. Однажды парень из Омска пересматривал архив за несколько лет.

- И я увидел: самые необычные кадры - фото пожилых людей. Так и появился мой проект «Олдушка» (от английского old - «старый»), - делится Игорь.

Сначала просто выкладывал удачные снимки в блоге. И случилось чудо: его моделей стали приглашать на съемки для глянцевых журналов. Манекенщицы Игоря Гавара уже поработали для изданий: «Афиша», Bosco Magazine, Office Magazine, Design Scene Magazine, Buro 24/7, «Афиша-город». А также снялись в рекламе клипа Елки на песню «Пара». После этого Игорь понял: нужно расти и решил создать агентство Oldushka. (Далее...)