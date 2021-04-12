Юрий Исаулов: с мечтой легче жить!

Омским журналистам показали, как выглядят старожилы авиации самолеты АН-24 и Л-410

В этом омские журналисты смогли убедиться во время экскурсии в Омский авиационный колледж имени Н. Е. Жуковского, которая прошла накануне юбилейной даты – 60-летия первого полета человека в космос.

В этом учебном заведении готовят специалистов, которые работают на омских предприятиях, выпускающих продукцию для самолетов и ракет. Кроме того, в нашем городе в годы войны работал знаменитый Сергей Павлович Королев – генеральный конструктор, под руководством которого на околоземную орбиту вышли первые летательные аппараты и полетели первые советские космонавты. В музее Омского авиационного колледжа есть экспонаты, связанные с пребыванием Сергея Королева в нашем городе.

А еще в нашем городе живет человек, который вплотную соприкоснулся с космической темой – Юрий Исаулов, военный летчик-истребитель, космонавт-испытатель Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина. В течение десяти лет он готовился к полетам в Центре, но отправиться на орбиту помешало нездоровье.

- Пацаном я мечтал стать летчиком, потому что мы жили рядом с авиационной частью, - поделился воспоминаниями Юрий Федорович. – Потом полетели спутники. Я думал, что не доживу до полета человека в космос. Но все оказалось настолько скоротечно. В 1961 году я работал токарем на заводе им. Баранова. В какой-то момент вижу – все останавливают станки, бегут и я побежал тоже. Мы слушали объявление Левитана о том, что человек полетел в космос. Такой был восторг, не пересказать. И тогда я себе сказал: Юра, готовься быстрее, а то космос останется без тебя.

Вся жизнь Юрия Исаулова связана с авиацией и космосом.

Зная, что Юрий Гагарин сначала окончил летное училище и только потом попал в космонавтику, Юрий Исаулов решил повторить его путь и, спустя несколько лет стал летать на самолетах.

- За все годы моей работы у меня не было ни одной четверки по летной подготовке. Всегда вылетал первым на всех типах самолетов и во всех условиях. Я жил авиацией, - вспоминает Юрий Федорович. А потом, преодолев трудности, попал в отряд космонавтов, где тренировался с полной отдачей 10 лет в надежде покорить околоземное пространство. Однако не сложилось – всякий раз, когда омича назначали в полет, случалось что-нибудь, что отодвигало возможность вылета. В итоге Юрий Исаулов решил посвятить себя земным делам: занимался наукой, защитил диссертацию, стал академиком, занимался бизнесом, пожил за границей и написал художественно-автобилографическую трилогию о подготовке космонавтов и космических полетах, а сейчас работает на заводе «Полет» в испытательном отделе.

- Жизнь моя была настолько насыщенная, что я никогда не отдыхал, - говорит Юрий Исаулов. – И вся моя жизнь связана с космосом. Даже сейчас я работаю на космическом заводе, живу на Космическом проспекте, встречаюсь с вами в авиационно-космическом колледже и даже снятся мне больше не самолеты, а полеты в космос. То чего я добился, может добиться каждый, была бы мечта и огромное желание. Я всегда говорю студентам: мечтайте, с мечтой легче жить!

Юрий Есаулов написал художественно-автобилографическую трилогию о подготовке космонавтов и космических полетах.

Текст и фото - Лариса ЛОСКУТОВА