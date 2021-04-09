Появилось видео момента ДТП с перевернувшейся пожарной машиной в Омске

Спасатели возвращались с вызова. Фото: ВКонтакте

Серьезная авария произошла вчера вечером на Левом Берегу Омска. На перекрестке у "МЕГИ" столкнулись иномарка и пожарная машина. От удара спецавтомобиль перевернулся. В итоге в аварии пострадали два человека.

В социальных сетях появилось видео того самого ДТП. Его снял на свой регистратор один из водителей, оказавшихся на злополучном перекрестке. Ролик он разместил в Интернете. На кадрах видно, что поток машин останавливается на перекрестке на красный сигнал светофора. На большой скорости его проезжает автомобиль службы "01". У него включена сирена и проблесковые маячки. По правилам другие водители должны уступить дорогу в этом случае. Однако поток машин с другой стороны начинает двигаться на зеленый. На перекрестке одна из иномарок пересекает траекторию движения пожарной машины. Спасатели пытаются вильнуть и уйти от столкновения, но ничего не получается. Происходит сильное столкновение. От удара машина пожарных заваливается на бок и переворачивается. Уже известно, что сотрудники МЧС ехали с вызова. Но теперь помощь требуется им самим. Кстати, на кадрах видно, что машины чуть не сбили пешехода, который заканчивал переходить дорогу по переходу на зеленый сигнал светофора.

В аварии пострадали двое - маленький пассажир легковушки и спасатель.

- Пострадавшего в ДТП сотрудника МЧС бригада скорой помощи оперативно доставила в БСМП 1. Его состояние оценивают как средней степени тяжести. У него зафиксирован травма груди, перелом рёбер под вопросом, - уточнили в омском минздраве.

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