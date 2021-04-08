В Омске в аварии с легковушкой перевернулась машина МЧС

Авария произошла на оживленном перекрестке. Пожарные спешили на вызов. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Омской области

Сегодня днем в Омске произошло серьезное ДТП. На перекрестке в центре Левого берега столкнулись легковой автомобиль и пожарная автоцистерна. Столкновение произошло чуть ближе к вечеру, примерно в 17:00. Пожарные, как сообщили в ведомстве, направлялись на вызов, в одном из зданий на улице Суворова сработала пожарная сигнализация. Машина проезжала всегда оживленный перекресток улиц Бульвар Архитекторов и Волгоградская, когда произошло столкновение с легковым "Опелем". От удара серьезно пострадали обе машины. "Опель" лишился переднего бампера, а пожарная машина и вовсе перевернулась.

Сначала сообщалось, что в столкновении, никто не пострадал, но позже появились данные о том, что за помощью к медикам обратились 30-летний пассажир автоцистерны и 7-летний мальчик из легкового автомобиля. Остальные участники ДТП травм не получили.

- Пострадавшего в ДТП сотрудника МЧС бригада скорой помощи оперативно доставила в БСМП 1. Его состояние оцениваниют как средней степени тяжести. У него зафиксирован травма груди, перелом рёбер под вопросом. Сейчас его обследуют, - рассказали о состоянии одного из пострадавших в пресс-службе минздрава.

Во втором автомобиле ехал 7-летний ребенок. Ему тоже понадобилась помощь медиков, а вот водитель остался цел. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Омской области

На месте аварии уже поработали инспекторы ГИБДД. Они предварительно восстановили картину произошедшего.

- Водитель - мужчина 1991г.р., управляя автомобилем пожарной охраны "ЗИЛ", проезжая перекрёсток на запрещающий сигнал светофора с включённой световой и звуковой сигнализацией допустил столкновение с легковым автомобилем "Опель" под управлением мужчины 1983 г. р., который пересекал перекресток на разрешающий сигнал светофора, - уточнили в пресс-службе Госавтоинспекции.

Сейчас по факту аварии проводится проверка, в ходе которой будут окончательно выяснены все обстоятельства и причины произошедшего.

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