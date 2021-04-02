«Лечите его, я отказную напишу»: Избитый 3-летний омич остался в больнице совсем один, когда его бросила мать

Мальчик остался совсем один среди чужих взрослых после того, как мать бросила его в больнице.

Об очередном случае бесчеловечного обращения с ребенком рассказали на днях неравнодушные женщины, ставшие свидетелями этой истории.

В омскую Городскую детскую клиническую больницу им. Бисяриной № 2 поступила женщина с двумя детьми – старшей дочерью и сыном. У мальчика кроме простуды были диагностированы множественные ушибы и синяки. Скорее всего, его кто-то избил. Кроме того, очевидцы рассказывают, что Максим для своих трех лет выглядит очень маленьким и худеньким, до сих пор не умеет пользоваться горшком и почти не говорит. После расспросов его «мама» повела себя так, что привела в ужас всех окружающих.

- Очередной беззащитный человечек попал в беду, – рассказывает подписчица паблика «Детские пособия Омска и Омской области». – Максимка заболел, «мама» вызвала скорую, их повезли в больницу: «маму», Максимку и его сестру. Когда «маме» предложили лечь вместе с ребенком, она сказала: «[Зачем] он мне нужен?! Лечите его, я потом отказную напишу, пусть забирают». Забрала старшего ребенка и растворилась. Так Максимка остался один в больнице с синяками на лбу, на затылке и по всему телу.

Женщина предложила неравнодушным омичам помочь собрать для преданного самым близким человеком ребенка одежду и гостинцы. Эта история тронула очень многих людей, все они искренне пытаются помочь Максиму. Впрочем, уже сейчас выяснилось: вещи и вкусности для везти больше не надо, малыша ими уже и так завалили.

По факту случившегося уже начали проверки в областной прокуратуре и следственном комитете. Также прокомментировали ситуацию и в мэрии. Как выяснилось, всего у матери-кукушки трое детей. Сейчас готовятся документы на лишение родительских прав на Максима, которого женщина бросила в больнице. Мать уже состоит на учете как неблагополучная. Кто отец ребенка, установить не удалось.

ОФИЦИАЛЬНО

«Ранее опекой уже направлялись ходатайства в полицию о сборе материалов на ограничение матери в родительских правах»

Комментарий пресс-службы департамента образования Омской области:

- Управлением опеки и попечительства департамента образования Администрации города Омска совместно с сотрудниками медицинского учреждения 26 марта был организован выезд в семью. По итогам выезда двое детей с матерью были помещены в больницу с признаками простудного заболевания. Позже мать забрала старшего ребенка, среднего оставила в медицинском учреждении. Семья состоит на социальном патронаже в комплексном центре социального обслуживания населения. Вопрос дальнейшего жизнеустройства несовершеннолетнего находится на контроле в органах опеки и попечительства. Отметим, что ранее управлением опеки и попечительства департамента образования направлялись ходатайства в отделы полиции о сборе материалов на лишение или ограничение матери в родительских правах.

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