Как не стать жертвой он-лайн мошенников

Директор офиса «Омский» Райффайзенбанка Светлана Сальникова

Сообщений о разного рода мошенничества с банковскими счетами омичей появляется немало. Что нужно знать людям, чтобы сберечь свои деньги?

Какими способами мошенники чаще всего похищают деньги с карт?

В последнее время появились изощренные способы мошенничества, когда злоумышленники полностью информированы о состоянии счета клиента и его персональных данных. Почему это происходит, как это предотвратить и какими должны быть действия людей, чтобы не стать жертвой мошенников?

К сожалению, с развитием онлайн-каналов растет и количество мошеннических операций. По данным «Лаборатории Касперского» в первой половине 2020 года со злоумышленниками, действующими от имени банков, хотя бы раз сталкивались более половины россиян. В подавляющем большинстве случаев (более 90%) речь идет о телефонном мошенничестве. В среднем сумма ущерба от действий мошенников, представляющихся сотрудниками банковских организаций, составляет 5 тысяч рублей.

Объемы телефонного мошенничества увеличиваются, и к сожалению, многие люди по-прежнему не умеют распознавать злоумышленников и лишаются денег в результате простейших схем. По-прежнему вызывает доверие собеседник, обратившийся по имени.

Большой процент всех телефонных атак имеет свой целью получить доступ к учетной записи от интернет-банка. Это очень опасно. При получении доступа к личному кабинету и средствам подтверждения транзакций (коды в СМС или push-уведомлениях) злоумышленник может не только перевести средства со счетов клиента, но и попытаться воспользоваться предодобренными кредитами.

Звонящий злоумышленник чаще всего говорит быстро, делает все возможное, чтобы человек не повесил трубку, требует от пользователя максимально быстро выполнять полученные команды. Часто используются технологии для подмены телефонного номера, так на экране телефона может высвечиваться телефон банка или очень похожий номер, а злоумышленник представляется сотрудником банка. Существует три самых распространенных сценария телефонной беседы. Первая – это звонок для предотвращения подозрительной операции. Разговор строится так, чтобы клиент сообщил одноразовый пароль для входа в интернет-банк. Вторая схема: «сотрудник банка» говорит о предотвращении подозрительной операции, не просит пароль, но настоятельно рекомендует установить защиту на свое устройство. Для этого предлагают скачать программу по ссылке из смс-сообщения. Если клиент выполнит эти действия, то на его телефон будет скачана программа для удаленного доступа к устройству или вредоносное программное обеспечение. Третья схема: злоумышленник просит установить программу из магазина приложений (Google Play Market или АppStore), введя в поиск слово «поддержка» или близкие смысловые аналоги. К сожалению, можно вновь скачать вредоносное ПО.

Но откуда у злоумышленников наши данные? Как ни странно, этому способствует развитие онлайн-шопинга. Удобство и легкость использования онлайн-площадок покоряет, и мы перестаем соблюдать элементарные правила безопасности. Мы проводили опрос, и оказалось, что каждый третий хранит данные своей банковской карты на сайте, где часто совершают покупки. При этом каждый пятый респондент признался, что сталкивался со взломом личного кабинета на сайтах интернет-сервисов и магазинов. При этом добычей мошенников становятся и личная информация о покупателе, бонусные баллы, а в трети случаев была скомпрометирована и финансовая информация — мошенники пытались воспользоваться картой.

К сожалению, многие пользователи редко меняют пароли и используют слишком простые или одинаковые комбинации для различных сервисов, поэтому, чтобы получить доступ к аккаунтам злоумышленники создают ботов, которые проверяют актуальность информации из скомпрометированных баз данных.

Много информации злоумышленники могут получить из профиля в социальных сетях. Нужно быть готовым к тому, что их могут использовать в разговоре, чтобы повысить доверие.

Правила безопасности в онлайн просты:

1.Внимательно проверяйте название ресурса, где собираетесь проводить оплату. Важно, чтобы сайт использовал безопасный протокол http.

2.Не сохраняйте данные своих карт ни в каком магазине.

3.Заведите отдельную карту с кэшбэком для онлайн-покупок. Переводите на нее ровно ту сумму, что собираетесь потратить, непосредственно перед оплатой. Такую карту легко выпустить прямо в мобильном приложении банка, на сайте или в мессенджерах. Кэшбэк будет приятным бонусом.

4.Для разовых операций (продажа авто или товаров в интернете, для получения услуг) используйте временный номер телефона.

Общие правила безопасности:

- Для Android-устройств нужно установить антивирусное ПО.

- Для мобильных устройств нужно установить приложение для определения номера. Такое ПО информирует о названии организации и категории звонка.

- Нужно установить ПИН-код на сим-карту телефона. В случае, если мошенники завладеют телефоном, то не смогут перехватить СМС для подтверждения операций.

Правда ли, что от действий мошенников в большей степени защищены средства, хранящиеся на кредитных картах нежели на дебетовых?

Нет, банки в равной степени защищают все свои карты.

Клиенты каких банков чаще всего страдают от мошенников? По нашим наблюдениям чаще всего «разводят» клиентов Сбербанка. Так ли это? Какова ситуация в «Райффайзене»?

В прошлом году мы зафиксировали растущий интерес мошенников к схеме, опирающейся на доверие граждан к известным на рынке банковским аналитикам. Наибольшим вниманием со стороны мошенников пользуются имена аналитиков Райффайзенбанка Дениса Порывая и Станислава Мурашова. Аферисты звонят от их имени клиентам банка, предлагая «инвестиционные идеи», схемы их реализации и детали для перевода средств на счет. Сразу после совершения транзакции «аналитик» пропадает, соответственно, клиенты теряют деньги, а реальные аналитики получают репутационный ущерб.

Банковские аналитики никогда не инициируют контакт с физическими лицами, не предлагают им инвестиционные идеи, не обсуждают детали их реализации, не запрашивают личную информацию, в том числе финансового характера, и не предлагают осуществление каких-либо финансовых операций. При любом звонке от такого „аналитика“ рекомендуем класть трубку и перезванивать напрямую в банк по номеру, указанному на обратной стороне карты или на сайте raif.ru.

Что делать, если человек все-таки столкнулся с мошенничеством? Есть ли шансы вернуть деньги?

О каждом факте мошенничества нужно сообщать в обслуживающий банк и правоохранительные органы. Все службы приложат максимум усилий, чтобы вернуть деньги.