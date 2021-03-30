Медтехника дома: какие медицинские приборы и устройства желательно иметь под рукой?

Лекарства, медицинские процедуры, профилактика и реабилитация - всё это весьма затратные «удовольствия» и по времени, и по деньгам. Но задуматься о своём здоровье все равно придется, рано или поздно.

Лучше рано, потому что болезнь легче предупредить, чем лечить. Многие сегодня это понимают, а в результате регулярная медицинская проверка становится нормой. Тем более, что возможности современной медицинской техники позволяют проводить некоторые диагностические, профилактические и реабилитационные процедуры даже у себя дома.

Существует рекомендация, какие медицинские приборы и устройства желательно иметь под рукой. В их числе ингалятор для лечения простудных заболеваний. Кварцевая лампа для обеззараживания помещения, где находится больной член семьи. Тонометр для контроля работы сердца и артериального давления. Глюкометр - этот прибор нужен не только больным сахарным диабетом, но и тем, кто хочет скорректировать свой режим и рацион питания. Ирригатор для дезинфекции полости рта, профилактики кариеса и устранения неприятного запаха изо рта. Особой популярностью сейчас пользуются пульсоксиметры. В период пандемии коронавируса этот незаменимый приборчик позволяет вовремя отследить снижение уровня насыщения крови кислородом и частоту пульса - первые симптомы заболевания. Можно дополнить свой домашний «процедурный» кабинет массажерами, аппликаторами и приборами магнитной терапии. Получится многофункциональный оздоровительный комплекс.

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