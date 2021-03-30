«Хулиганки устроили педагогу травлю»: Омская учитель, обвиненная в интимной переписке с детьми, уволилась из школы

Молодой педагог уволилась через месяц после начала травли. Фото: Ксения КОНЮХОВА

Конфликт между родителями и учителем школы №71 стал достоянием общественности благодаря анонимному посту в соцсетях. Его автор обвинил учителя Анастасию С. в интимной переписке. Судя по скриншотам, учительница действительно общалась с детьми в неподобающей форме: осуждала свою личную жизнь, давала советы девочкам и использовала нецензурную брань. Из-за этого родители сочли ее поведение недопустимым.

Многие считают эти переписки фейком.

Но ученики, с которыми она работала, в один голос утверждают, что Анастасия была хорошим педагогом. Один из учащихся класса, где Анастасия С. была классным руководителем, рассказывает, что не знает, из-за чего точно начался конфликт, но несколько школьниц постоянно оскорбляли учителя.

- Я учусь в седьмом классе, где все это происходило. Анастасия С. была нашим классным руководителем. Где-то в конце января две девочки из нашего класса и еще несколько постарше из 8 и 9 начали оскорблять нашего учителя. Она просто не выдержала и решила уйти. Ну не сможет человек работать, если его за спиной оскорбляют, ей буквально устроили травлю. Еще в каких-то пабликах в ВКонтакте это было, - рассказал Николай.

Проблемы с девочками были не только у Анастасии, но и у учеников. Они тоже столкнулись с обзывательствами и унижениями, как рассказал школьник. Конфликт дошел даже до обращения к директору.

- Эти же девочки нас обзывали, материли. Мы пытались наладить контакт, но не получилось. Мы обзывательства записали на диктофон и отнесли к директору. Она пыталась что-то сделать, но все осталось по-старому. Потом все перевернули так, что это мы виноваты, - отметил Коля.

Анастасия С. была любимым преподавателем не только у семиклашек. Один из участников переписки, который учится в 9 классе, тоже положительно отозвался о педагоге и очень жалеет о ее увольнении.

- Анастасия С. была хорошим учителем, всем помогала. Меня поддержала, когда девушка бросила и когда проблемы были, - рассказал старшеклассник.

- Получается, переписка все же была реальной?

- Ну, получается, что да. Но все-таки это были шутки, - настаивал Герман.

Также оба отметили, что страничку Анастасии в соцсетях часто взламывали. Об этом она рассказала ученикам из своего класса. Частыми взломами она объяснила то, что накануне увольнения удалила аккаунт.

В конце января у учителя начались проблемы с учениками, а через месяц, в конце февраля, она решила уволиться, не выдержав напряжения. Мы позвонили в Морозовскую школу, где теперь работает педагог, но женщина бросила трубку, как только поняла, о чем мы хотим спросить. «Комсомолка» готова предоставить право высказаться всем сторонам конфликта и заинтересованным лицам.

*Все имена школьников изменены.

ОФИЦИАЛЬНО

Пресс-службе департамента образования Омской области:

- Специалистами департамента образования будет организована внеплановая проверка по Вашему обращению. Обращаем Ваше внимание, что трудовые отношения с указанным в обращении педагогом расторгнуты 28 февраля 2021 года по инициативе работника. Администрацией школы № 71 проведена работа с педагогическим коллективом по соблюдению норм профессиональной этики, регламентируемых статьей 48 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», нормами профессиональной этики педагогических работников образовательного учреждения.