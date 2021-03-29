«Сын вел меня к этому приюту»: мать погибшего от рака подростка рассказала, как выбирала приют для пожертвований

Игорь с детства рос с собаками и со временем начал самостоятельно помогать бездомным животным.

Накануне трогательную историю рассказали сотрудники приюта «Омские хвостики». К ним совершенно неожиданно приехала семья Кузьминых и привезла крупный подарок для бездомных животных: корма и необходимые вещи. Как оказалось, все это для приюта передал 16-летний Игорь Кузьминых, который скончался от рака перед Новым годом в середине декабря.

Родные до сих пор не могут прийти в себя после тяжелой потери. Подросток был настоящей радостью для всей семьи. Никогда не унывающий, жизнерадостный и вместе с тем ответственный парень всегда старался доводить начатое до конца, и родители не стали нарушать эту традицию. Когда они смогли оправиться от шока и потрясения, то без колебаний выполнили последнюю волю сына. Он попросил: «Мама, когда меня не станет, отдай все деньги приютам». Подросток несколько лет копил карманные и заработанные на подработках деньги и на них помогал бездомным животным.

- Я не знаю, как так получилось, но именно «Омские хвостики» мне первые выпали в поисковике, а на той неделе я обнаружила, что сын был подписан на их группу. Наверное, он меня вел именно к этому приюту. Я смотрела несколько, но решили ехать почему-то именно сюда, - рассказывает Галина Кузьминых.

Несмотря на довольно внушительную сумму, которую удалось накормить Игорю, родители без сомнений пожертвовали ее приюту. Как отметила Галина, мать мальчика, они седлали это не для хайпа, а с чистым сердцем, чтобы помочь животным и поддать пример другим людям. Ведь и маленькая сумма, переведенная приюту, может помочь в спасении беззащитных животных.

Игорь с детства рос в атмосфере любви к животным. В семье была своя собака, немецкий боксер Буч. С ним маленький Игорь проводил много времени и научился любить на только свою собаку, но и всех остальных.

- Игореша в детстве мог прибежать домой, взять из холодильника еду и умчаться кормить какого-нибудь щенка. Это у него от нас с мужем. Я частенько остаюсь без обеда, отдавая по дороге на работу песику. Муж тоже подкармливает собак в гараже, - с теплотой вспоминает о сыне Галина. Любовь к животным у Ереминых семейная черта. У старшей сестры Игоря есть рыбки, черепаха и появился волнистый попугай. Дома образовался небольшой зоопарк, но это ничуть не смущает Кузьминых.

Родители Игоря намерены и дальше помогать «Омским хвостикам», а также побывать в других приютах и узнать, какая помощь им необходима. В силу скромных возможностей они хотят помогат всем, как это делал их сын.

- Мы с мужем решили и дальше помогать этому приюту и вместе с тем побывать и помочь другим. Оказалось, что приютов в городе очень много. Хотим обязательно побывать в приюте, который держит женщина, которая так же борется с онкологией. Представляете, человек в таком непросто положении, а не бросил свое дело! – подытожила мать Игоря.