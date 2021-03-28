«Мама, когда меня не станет, отдай все деньги приютам»: Омской подросток, скончавшийся от рака, отдал все свои накопления приютам для собак

Подросток до последнего дня не забывал о помощи животным. Фото: vk.com/omskhvostik

Недавно сотрудники приюта "Омске хвостики" получили неожиданный подарок от семьи Кузьминых. Омичи привезли в приют всегда необходимые корма и разные вещи для собак. Волонтеры поблагодарили семью за помощь, но когда узнали историю этой помощи, не смогли сдержать слез.

Оказалось, что все это для приюта передал 16-летний Игорь Кузьминых, поблагодарить которого лично у работников приюта уже никогда не получится. К сожалению подросток скончался от рака после продолжительной борьбы за жизнь. Активный, здоровый мальчик занимался армейским рукопашным боем и увлекался компьютерными играми. Он был настоящим помощником для матери и ее гордостью.

- Очень любил животных, особенно собак. А животные, чувствуя это, отдавали всю свою любовь ему. В 14 лет попросил открыть ему банковскую карту, куда откладывал деньги, подаренные на праздники и заработанные самостоятельно (в 13 лет начал летом подрабатывать). С особым трепетом относился к бездомным животным, очень жалел их и переводил свои накопления в приюты, - рассказала мать Игоря.

Никто не мог даже предположить, что активному, полному сил и жизни мальчишке предстоит столкнуться со страшным испытанием. В 2019 году Игорю поставили диагноз, способный сломить любого, - рак. Родители не стали ничего скрывать от сына и рассказали о болезни всю правду.

- Тот момент до сих пор страшно вспоминать. Мы просто не чувствовали землю под ногами, не могли поверить, что это случилось с нашим ребенком. Ужас, непонимание, отрицание, страх- это то, что нельзя описать никакими словами. Диагноз от Игоря не скрывали, он знал насколько коварное это заболевание, но нужно лечиться и не сдаваться. Что творилось у него на душе трудно сказать, потому что он, как настоящий мужчина, не показывал нам свои эмоции, - вспоминает мать мальчика.

Игорь долго боролся с коварным заболеванием. В больнице он твердо решил, что будет помогать людям. Он решил поступать в школу МЧС. Все это время подросток продолжал помогать приютам для животных, даже сказал маме: "Знаешь, мама, когда я буду жить отдельно, я обязательно заведу собаку. Я возьму ее из приюта". Во время болезни Игорь даже отказывался от подарков, которые делают детям с онкологией волонтеры движения "ЧудоРядом". Вместо подарков для себя Игорь всегда просил перевести деньги в приюты для животных. Семье Кузьминых уже казалось, что все самое страшное позади; что Игорь сможет, наконец, вернуться к обычной жизни и воплотить все свои планы. Но все перечеркнуло известие о том, что отступившая болезнь вернулась.

- Почти 2 года продолжалась наша борьба с болезнью. Перенесено 8 операций, 15 химий, 1,5 месяца лучевой. Мы верили в нашу победу. Мы упорно к ней шли. Сколько было пролито слез украдкой от сына... При этом мы ни разу за время лечения не видели ни одной слезинки от него. Подкосило Игоря сообщение о рецидиве, но и тогда он смог найти в себе силы двигаться дальше и вести неравный бой. Пережив очередной шок о возвращении болезни, взяв себя в руки, мы продолжили лечение, - вспоминает мать Игоря.

Игорь всегда любил собак, и они отвечали ему взаимностью. Фото: vk.com/omskhvostik

Но, к сожалению, все оказалось напрасным. Медики сообщили, что лечение оказалось неэффективным. Об этом Кузьмины узнали к октябре прошлого года, но продолжали искать возможности лечения. Но в середине декабря 2020 года сердце Игоря остановилось.

- Последние недели Игорь много рассуждал о том, как много он еще не успел сделать, как хочется дальше жить и воплощать свои идеи в жизнь. Но больше всего, как и прежде, он думал, как он будет помогать приютам, когда вырастет. За несколько дней до ухода Игореша сказал: "Все деньги, что у меня на карте, отдайте в приюты, когда меня не станет", - вспоминает мать.

Когда семья Кузьминых привезла корм в "Омские хвостики", то исполнила последнюю волю сына. Более того, в память о нем Кузьмины будут и дальше помогать приютам для животных.