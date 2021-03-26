От коронавруса в Омской области за сутки скончались 3 человека

Коронавирус довольно активно распространяется в районах Омской области. Фото: Артем КИЛЬКИН

В последнее время в Омске фиксировали около 100 случаев новых заражений коронавирусом ежедневно. Этот показатель еще совсем недавно после Нового года держался на отметке около 200. Но, несмотря на снижение ежедневных показателей заболеваемости, об ослаблении короавируса говорить пока рано.

По последним данным минздарав в Омской области сегодня 26 марта зарегистрировали всего 56 заражений коронавирусом. Это значительно меньше, чем выявили вчера. В ковидные госпитали пришлось госпитализировать всего 12 человек, а лечиться дома смогут 44 омича. За все время пандемии в регионе зафиксировали уже 43 318 случаев заболевания ковидом.

Количество выздоровевших продолжает оставаться относительно стабильным уже довольно долгое время. Этот показатель постоянно держится на отметке около 200. Вот и сегодня по выздоровлению медики выписали 203 человека. За все время пандемии в Омской области выздороветь удалось 35 138 омичам. Продолжают бороться с болезнью на данный момент 6 689 омичей.

К сожалению, продолжает пополняться список тех, чьи жизни унес COVID-19. За прошедшие сутки скончались 3 человека с подтвержденным диагнозом, за все время наблюдений медики констатировали 1 311 смертей от коронавируса в регионе.

Довольно активно продолжает коронавирус распространяться и по районам Омской области. Новые случаи зафиксировали в 10 районах, не считая города. Так, по данным минздрава, новые случаи коронавируса обнаружили в Омске – 36, Черлакском, Шербакульском районах – 4, Калачинском, Омском районах – 3, Кормиловском, Одесском, Саргатском, Таврическом, Тарском, Тевризском районах - по 1 новому случаю заражения коронавирусной инфекцией.

Омичи начинают активнее ставить прививки от коронавируса, уже привились более 60 тысяч человек.